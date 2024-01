Ganhando o Mundo: começam embarques

Cadeias de montanhas rochosas, extensas florestas boreais e vastas planícies cobertas de gelo. Este é o cenário que aguarda os dez estudantes da rede estadual de ensino que, nesta quarta-feira (24), embarcaram rumo ao Canadá, onde permanecerão por um semestre letivo, imersos no programa de intercâmbio viabilizado pelo programa Ganhando o Mundo. Essa é uma iniciativa do Governo do Estado, realizada por meio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR).

Este é o terceiro grupo de alunos a embarcar neste mês dentro da maior edição do programa. Até agora 82 estudantes já deixaram o Brasil rumo a seus destinos: 28 foram para a Inglaterra e 54 para a Austrália. Até o fim de fevereiro, todos os mil estudantes selecionados serão enviados pelo programa que, além de Canadá, Inglaterra e Austrália, inclui também Estados Unidos e Nova Zelândia como destinos.

Ainda nesta semana, mais 300 participantes do programa serão enviados a seus países de destino: 136 para a Austrália, 22 para a Inglaterra e 142 para o Canadá.

CANADÁ – O Canadá está entre os dez países melhor avaliados no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Na primeiras edições do programa, alunos e professores também passaram um período estudando no país.

“O Canadá se destaca como referência global em educação, com excelência em Leitura, Matemática e Ciências. A exemplo das edições anteriores do Ganhando o Mundo, nesta nossos alunos também terão a oportunidade de viver, estudar, aprender inglês e conhecer uma nova cultura, enriquecendo a bagagem acadêmica e cultural”, afirma o secretário estadual da Educação Roni Miranda.

“Acreditamos que essa experiência é de grande impacto para todos, considerando que o domínio do inglês é essencial para impulsionar o avanço profissional”, diz Miranda. “A vivência em outros países molda a perspectiva desses jovens, de modo que, ao retornarem, possam contribuir para transformar nosso país em uma nação ainda mais forte”.

PROGRAMA – Mais de 12 mil alunos se inscreveram para esta fase do programa. Para concorrer a uma vaga, os adolescentes precisam ter média superior a 7 e frequência acima de 85%. Já a classificação para o intercâmbio considerou três itens: a nota padronizada obtida pelo estudante na Prova Paraná Mais, o número de certificados obtidos pelo estudante na plataforma Inglês Paraná e os certificados de participação como Aluno Monitor.

O programa conta com investimento total de R$ 81,2 milhões do Governo do Estado, via Secretaria da Educação, destinado a cobrir todos os custos incluindo despesas com alimentação, hospedagem, transporte, emissão de vistos e passaportes, passagens aéreas e terrestres, exames médicos, vacinas, seguro-viagem e de saúde, taxa de matrícula, mensalidade da escola no Exterior, material didático, uniforme, tradução juramentada da documentação escolar e orientação em reuniões. Os alunos recebem ainda um auxílio mensal de R$ 800,00 durante o intercâmbio.

Com mil alunos selecionados, esta é a maior edição do Ganhando o Mundo, que começou em 2022. Ao todo, 400 estudantes farão o intercâmbio no Canadá, 250 na Austrália, 250 na Nova Zelândia, 50 nos Estados Unidos e 50 na Inglaterra.

Nas fases anteriores, 100 estudantes passaram um semestre letivo no Canadá e outros 100 na Nova Zelândia No segundo semestre de 2023, 40 alunos da rede estadual viajaram para a França para um intercâmbio de seis meses.