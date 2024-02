Governador anuncia investimentos para Educação AMANHÃ

Na abertura do ano letivo no Paraná



O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário de Educação, Roni Miranda, anunciam um pacote de investimentos e novidades na rede estadual para 2024 nesta segunda-feira (5), na abertura oficial do ano letivo. O evento será no Colégio Estadual Anibal Khury Neto, em Curitiba. São 908 mil alunos retornando para as atividades.

Além dos anúncios, as novidades para este ano envolvem os 1,1 mil novos professores na rede, contratados por concurso público, os intercâmbios de mil estudantes do Ganhando o Mundo, que já começaram, e as 312 escolas cívico-militares.

Serviço:

Data: 05 de fevereiro, segunda-feira

Horário: 9 horas

Endereço: Colégio Estadual Aníbal Khury Neto – R. Avelino Mantovani, 325 – Uberaba, Curitiba