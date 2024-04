HOJE aula inaugural dos quatro cursos do “AMP – ITAIPU 4.0”

Nesta quinta-feira às 16 horas com a presença também de Edimar Santos

A aula inaugural dos 4 cursos do programa “AMP – Itaipu 4.0” ocorrerá hojeno dia 18/04, às 16 horas com a presença do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri (foto) e de Edimar Santos, presidente da Associação dos Municípios do Paraná.

No link abaixo está a lista dos convocados (as) para a matrícula no “PROGRAMA AMP – ITAIPU 4.0”, por município, nos quatro cursos gratuitos do “PROGRAMA AMP – ITAIPU 4.0”. Acesse a lista aqui:

https://www-storage.voxtecnologia.com.br/?m=sigpub.publicacao&f=4410&i=publicado_104724_2024-04-12_c8e59173ee68e1b90eab6339fdc736bc.pdf As pessoas cujos nomes constam nesta lista deverão CONFIRMAR suas matrículas até às 23h59min do dia 17/04/2024. Para isso, os convocados (as) deverão acessar a plataforma AVAPOLIS.COM.BR usando o login e a senha que estão sendo enviados por email. Os convocados (as) que tiverem dúvidas deverão se manifestar EXCLUSIVAMENTE por meio do email [email protected] e o WhatsApp exclusivo do programa é o 41-99911-0084. CURSOS GRATUITOS Custeado pela Itaipu Binacional, o programa oferecerá 16 mil vagas gratuitas aos servidores de todo os 399 municípios do Paraná, em quatro áreas: a) autismo; b) licitação e contratos na Lei 14.133/2021; c) gestão de esporte e lazer; d) alfabetização e letramento.

Transmissão exclusiva, com a presença do Diretor Brasileiro da Itaipu Binacional, para informações sobre o início dos cursos de Autismo, Alfabetização e Letramento, Gestão do Esporte e Lazer e Licitações e Contratos do Programa AMP ITAIPU 4.0.