Jacarezinho abre CONCURSO para SECRETÁRIO de Educação (assista)

Inscrições até primeiro de dezembro

Jacarezinho lançou edital para a seleção de um novo secretário municipal de Educação, por meio de um processo seletivo que visa garantir a escolha de um profissional qualificado, com competências técnicas e experiência comprovada na área.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 1º de dezembro de 2024, podendo ser realizadas pelo portal oficial da prefeitura jacarezinho.pr.gov.br

Para participar do processo, os candidatos devem atender alguns critérios, como experiência comprovada, disponibilidade para cumprimento de jornada de 40 horas semanais e escolaridade mínima superior completo com diploma reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura).

O processo seletivo acontecerá em quatro etapas:

1. Inscrições até 01/12/2024.

2. Análise de curricular e experiência profissional (02 a 06 de dezembro): Os currículos serão avaliados com base na experiência do candidato e sua formação acadêmica.

3. Entrevista com a Comissão Organizadora (09 a 12 de dezembro): Os candidatos pré-selecionados participarão de uma entrevista online conduzida por uma equipe técnica composta por especialistas em educação e representantes da Secretaria Municipal.

4. Entrevista com o Prefeito (16 de dezembro): A última etapa será uma conversa com o prefeito Marcelo Palhares, que escolherá o candidato com melhor desempenho e alinhamento com os objetivos da gestão.

O processo seletivo será conduzido de forma transparente e objetiva, e reforça o compromisso da administração em garantir a melhoria contínua da educação no Município.