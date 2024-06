Matrículas do Programa de Capacitação AMP-ITAIPU 4.0 até dia 23

O/a candidato/a deverá observar as instruções que serão enviadas através do e-mail informado no formulário de inscrição

O/a candidato/a deverá observar as instruções que serão enviadas através do e-mail informado no formulário de inscrição

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) divulga uma nova lista de convocados para que realizem suas matrículas no Programa de Capacitação AMP 4.0- Itaipu/AMP, até o dia 23/06/2024. Veja a lista aqui: NOVA CONVOCAÇÃO AMP-ITAIPU – 12-06

Para efetivar a matrícula, o/a candidato/a deverá observar as instruções que serão enviadas através do e-mail informado no formulário de inscrição, observando que após receber login e senha de acesso ao sistema da faculdade, terá até às 23:59 do dia 23/06/2024, para realizar seu primeiro acesso. Se não houver a confirmação até às 23:59 do dia 23/06/2024, e não ocorrer o acesso à plataforma educacional, o candidato perderá seu direito à vaga.

Este edital é destinado à ocupação de vagas remanescentes, que não foram preenchidas. Ao se inscrever às vagas ofertadas neste processo seletivo, o candidato declara ter ciência e aceitar, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital, bem como, em editais publicados anteriormente e nos regulamentos.

O conteúdo na íntegra desta divulgação estará disponível no portal da Associação dos Municípios do Paraná, no sítio eletrônico: https://ampr.org.br/, aba PROGRAMA AMP 4.0, podendo também ser acessado no site: https://poliscivitas.com.br/AMP/

NOVA CONVOCAÇÃO AMP-ITAIPU – 12-06