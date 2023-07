Norte Pioneiro não perderá nenhum colégio cívico-militar

Continuarão no mesmo formato de hoje

O governador Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD) manterá o programa de escolas cívico-militares do Estado. No Norte Pioneiro, nenhum colégio estadual será atingido.

No Paraná, são 12 instituições de ensino vinculadas ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), implantado durante a gestão de Jair Bolsonaro, e mais 196 colégios no mesmo formato de responsabilidade do governo estadual.

O presidente Luis Inácio Lula extinguiu o programa federal, porém o governo estadual vai manter as instituições como estavam, na mesma modalidade.

Essas são as cidades em que estão os colégios afetados: Curitiba, Colombo, Lapa, Apucarana, Cascavel, Rolândia, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Londrina.

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) não somente manterá como ampliará o número em seu estado.