Uenp divulga Nota de repúdio contra “atos criminosos” no DF

A Universidade Estadual do Norte do Paraná vem a público manifestar-se a favor da ordem constitucional e das Instituições Brasileiras, e posiciona-se frontalmente contra os atos criminosos cometidos na sede dos três poderes em Brasília ocorrido em 08/01/2023.

As liberdades constitucionais de manifestação do pensamento e reunião não podem servir de instrumento aos atos de vandalismo, violência e depredação do patrimônio público. Para além dos ataques aos bens públicos, essas ações atentaram contra os Poderes da República, o Estado Democrático de Direito e, por conseguinte, contra a Constituição Cidadã da República Federativa do Brasil.

A UENP reforça a necessidade de combate, à luz dos preceitos legais e do Estado Democrático de Direito, essas e outras ações que venham ferir a Democracia Brasileira, responsabilizando os envolvidos, na medida de suas participações nesse e em quaisquer atentados à ordem democrática.

Foto: Fachada da Faculdade de Direito (Campus de Jacarezinho).