Novos equipamentos em Cornélio Procópio

Aldo Bona e Luiz Cláudio Romanelli estiveram na cidade

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) exaltou a entrega de novos recursos e equipamentos para o campus de Cornélio Procópio da Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro). A solenidade aconteceu nesta quinta-feira, 16, com a presença do secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona (fotos).

“Esse é mais um reforço que a Uenp recebe para que possa realizar suas atividades com todos os recursos possíveis. Mais uma ação do Governo do Estado para estimular projetos que podem contribuir com o progresso de toda a nossa região”, disse Romanelli, explicando que os recursos são do Fundo Paraná, criado para impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico paranaense.

Segundo Aldo Bona, o Estado tem apoiado diferentes iniciativas acadêmicas da Uenp. Ele destaca que somente no ano passado a pasta liberou R$ 7,6 milhões para 22 projetos executados nos campi de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. “Desse montante, R$ 2 milhões foram aplicados em projetos do campus de Cornélio Procópio”, disse.

Bona ressaltou que a iniciativa fomenta pesquisas relacionadas à diversidade educacional, rede de laboratórios multiusuários, pesquisa e cultura inovadora, infraestrutura para projetos de pesquisas e para o programa de pós-graduação em ensino. Ele adiantou que nesta sexta-feira haverá repasse de equipamentos para o campus da Uenp de Jacarezinho.

Medicina – Romanelli e Aldo Bona também participaram de uma reunião na prefeitura de Cornélio Procópio. O encontro teve a presença do prefeito Amin Hannouche (PSD) e integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. Um dos temas discutidos foi a implantação do curso de medicina no campus da Uenp.

De acordo com o parlamentar, a parte técnica para a implantação do curso está praticamente concluída, cabendo ainda ajustes em relação ao orçamento. “Defendemos um curso que atenda a toda a nossa região e estamos avançando neste debate. A parte técnica do curso de medicina está plenamente resolvida”, adiantou.