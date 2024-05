Oficina de Direito e Racismo na AJADAVI

“Oficina antirracista em três atos”

Aconteceu em Jacarezinho a “Oficina Antirracista em Três Atos” proposta e ministrada pelo professor Doutorando em Ciência Jurídica, Andrei Domingos Fonseca, em parceria com a Associação Jacarezinhense de Reabilitação ao Deficiente Auditivo e Atendimento ao Deficiente Visual (AJADAVI). Participaram da atividade profissionais da instituição, atendidos, estudantes e acompanhantes.

A iniciativa foi realizada recentemente por mais de 50 pessoas, de diversas cidades, entre Jacarezinho, Cambará, Andirá e Guapirama, bem como de Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos, Estado de São Paulo.

O grande número de cidades atendidas ocorreu graças ao alcance regional da AJADAVI que atende cerca de 100 pessoas com deficiência oriundas de mais de 15 cidades, entre os estados do Paraná e São Paulo.

A associação, também, recebe doações para a garantia de seu trabalho multidisciplinar. No dia 25 maio, realizará um jantar dançante do dia das mães com atração musical do Jair SuperCap Show. Ingressos e informações em (43) 3525-6960 ou nas redes sociais da AJADAVI.

Mais sobre a Oficina

A oficina é uma aula teórico-prática que contextualiza como o racismo permeia a estrutura jurídica do Brasil. Foi criada pelo professor e pesquisador, Andrei Fonseca, Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). A oficina tem diversas referências de filósofos e artistas como Cida Bento, Lélia Gonzalez, Silvio de Almeida, Achille Mbembe, Bia Ferreira e Elza Soares.

Através da parceria com a instituição de Jacarezinho, o professor, também dialogou com os participantes sobre capacitismo e os desafios enfrentados para garantir acessibilidade para pessoas com deficiência em diferentes esferas sociais, especialmente quando o Direito entra em cena com outros marcadores intersecionais como a raça.

A oficina foi apresentada pela primeira vez durante a 54ª Semana Jurídica do curso de Direito da UENP, realizada em setembro de 2023. Reconhecendo que o conhecimento científico não deve permanecer confinado apenas aos muros universitários, o pesquisador reformulou parcialmente a oficina, tornando-a descomplicada, artística e acessível para um público que, historicamente, tem sido constantemente invisibilizado no país.

O projeto aconteceu em duas datas. Primeiro, no dia 09 de abril, sem acessibilidade, com parte da equipe da AJADAVI, cujo objetivo do pesquisador e da produção foi apresentar a Oficina para que, posteriormente, discutissem com a equipe, estratégias de acessibilidade para segunda oferta da atividade.

Assim, no dia 23, realizou-se na sede da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho, a Oficina com acessibilidade, contando com o apoio das intérpretes Gislaine Lima e Pâmela Gonzaga que garantiram acessibilidade em Libras, bem como apoio de supervisão em audiodescrição da professora Katie Sauerzapf.

Nesta data, o projeto contou com o apoio, também, do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas do Instituto Federal do Paraná Campus Jacarezinho, para a impressão de materiais em Braille.

A Oficina é parte integrante do projeto “Nas Encruzilhadas de Jacarezinho”, proponente Andrei Domingos Fonseca, aprovado na Chamada Pública 09/2023 – Seleção de Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho – PR, através da Lei Federal Paulo Gustavo.