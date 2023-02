Paraná começa 2023 com grandes projetos na área educacional

Perto do início de mais um ano letivo, o Paraná continua ampliando os investimentos em educação, abrangendo a formação dos alunos, a valorização dos professores e a infraestrutura física e tecnológica. Ao longo dos últimos quatro anos houve uma alta acumulada de 33,4% nos recursos empenhados na educação, de R$ 7,83 bilhões em 2019 para R$ 10,45 bilhões em 2022. Entre 2021 (R$ 9,2 bilhões) e 2022, a variação foi de 13%.

A estratégia é aliar investimentos em programas que têm dado resultado para estudantes, professores, pedagogos e técnicos escolares, e que fizeram com que o Paraná atingisse o 1º lugar no ranking do Índice Brasileiro de Educação Básico (Ideb) do ensino médio.

A menos de uma semana para o início das aulas de 2023, o Governo do Paraná faz os últimos ajustes visando a ampliação desses investimentos, como a entrega de 77 mil computadores e kits de informática, novas carteiras, manutenção do programa Mais Merenda, com oferta de três refeições por turno, novas edições do Ganhando o Mundo, de intercâmbio internacional, e investimentos em novas escolas e na substituição de salas de aula de madeira por estruturas mais modernas.

“Desde que assumimos o Estado, o Paraná saltou de sétimo colocado no Ideb para o primeiro lugar. Isso é resultado de uma política de fortalecimento da educação em todos os aspectos, com melhoria da infraestrutura e das condições de trabalho dos profissionais da educação e de aprendizado dos professores”, afirmou o governador. “Nos últimos anos, implantamos programas inovadores e que já mostram resultado, como as aulas de programação, robótica e educação financeira, além do Inglês Paraná, Prova Paraná e do Ganhando o Mundo, que serão reforçados”.

“Além do primeiro lugar no Ideb, começamos o ano com a notícia de quase 40% dos aprovados no vestibular da UFPR, um dos mais concorridos do Brasil, tiveram formação na rede estadual, o que mostra o nível de excelência que alcançamos. Estamos planejando investimentos estruturais e metodológicos e o objetivo é crescer ainda mais e consolidar o Paraná no topo”, afirmou o secretário de Educação, Roni Miranda.

As aulas iniciam na próxima segunda-feira (06) e vão até 20 de dezembro. Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 100 em cada semestre, separados por um recesso que vai de 7 a 23 de julho.

SALAS DE AULA – Uma iniciativa conjunta entre a Secretaria de Estado da Educação e o Fundepar iniciada em 2023 é a substituição de todas as salas de madeira dos colégios estaduais por novas estruturas feitas com material ecológico. Serão cerca de 400 salas construídas utilizando técnicas da chamada eco construção, com redução dos impactos ambientais e do desperdício de material, mais conforto térmico e sonoro e prevenção de acidentes.

O investimento total para a substituição é de aproximadamente R$ 100 milhões. As primeiras obras já estão em andamento em sete escolas, nos municípios de Piraquara, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Londrina, Apucarana e Rio Branco do Ivaí. Os trabalhos estão em fases distintas de execução e a expectativa é de que eles sejam concluídos até o fim de abril.

MOBILIÁRIO – O Governo do Estado começou a entregar na última semana112, 7 mil conjuntos de carteiras e cadeiras para colégios da rede estadual. Destas, 32,7 mil carteiras são um modelo inédito, em formato de trapézio, e que permite aos professores organizar as turmas em diferentes formatos. Assim, os estudantes podem interagir mais durante as aulas, assumindo um papel mais ativo no processo de aprendizagem.

O investimento nas carteiras do novo modelo foi de R$ 10 milhões. Elas serão entregues até o fim do primeiro semestre em 392 escolas de 132 municípios. Já o investimento na compra das 80 mil carteiras convencionais foi de R$ 26,6 milhões. Elas chegarão a cerca de 600 colégios, em mais de 100 municípios, até o mês de abril.

ÔNIBUS ESCOLARES – No total, o Programa Caminho da Escola entregará 340 novos ônibus escolares até o fim de fevereiro, renovando a frota de atendimento aos alunos. O aporte é de R$ 117 milhões, sendo R$ 58,4 milhões com recursos do Governo do Estado e R$ 58,6 milhões articulados pela bancada federal do Paraná. Em dezembro, os primeiros 128 foram entregues para 100 municípios paranaenses.

A oferta de um meio de transporte seguro e de qualidade é parte essencial da vida escolar para os alunos que moram nas regiões cobertas pelo programa e que residem longe de onde estudam. A medida visa reduzir a evasão escolar devido às dificuldades de deslocamento, especialmente para aqueles que estudam no período noturno.

MAIS MERENDA– Também já começou a entrega do primeiro lote da alimentação escolar para as mais de 2,1 mil instituições de ensino estaduais. Esta é a primeira de cinco remessas de produtos não perecíveis de 2023, que deve ser concluída até 1° de fevereiro, antes do início do ano letivo.

Ao todo, são mais de 2,3 mil toneladas de itens como açúcar, arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, molho de tomate, biscoitos, cereal de milho, milho em conserva, ervilha em conserva, leite em pó, manteiga, proteína de soja, sal, seleta de legumes e temperos, entre outros, que têm a previsão para abastecer as despensas das escolas por 45 dias.

Com foco em promover segurança alimentar a todos os estudantes, o Estado ampliou os recursos da merenda de R$ 135 milhões em 2019 para R$ 465 milhões em 2022, com novas opções no cardápio, maior quantidade e variedade de proteínas. Também houve aumento no número de refeições, com o programa Mais Merenda, o que garantiu três refeições por turno. Para 2023, o investimento previsto para alimentação dos alunos é de cerca de R$ 500 milhões.

GANHANDO O MUNDO – O programa de intercâmbio do Governo do Estado, que em suas duas primeiras edições levou 200 estudantes de escolas estaduais para o Canadá e a Nova Zelândia, voltou de maneira ampliada, contemplando também professores e pedagogos da rede estadual de ensino também. Em setembro, os docentes selecionados embarcarão para a Finlândia e o Canadá para uma experiência de quatro semanas de formação continuidade em institutos de ensino superior dos dois países.

Os cursos ofertados tratam de temas como gestão de sala de aula, metodologias ativas, currículo por habilidades e competências, orientação pedagógica, o sistema educacional local, avaliação de aprendizagem, educação inclusiva, além de momentos de vivência nas escolas de educação básica do país. As inscrições começaram na segunda-feira (30) e vão até 12 de fevereiro. São 96 vagas, sendo 63 para professor ou pedagogo formados e 33 para professor ou pedagogo cursista.

A terceira edição do programa para alunos também ampliou o número de vagas para estudantes e agora serão mil oportunidades. O intercâmbio também terá mais destinos e em três continentes, todos de língua inglesa: Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Na prática, as mil vagas serão distribuídas nesses cinco países e o intercâmbio terá a duração de um semestre letivo do país de destino, com embarque em 2024. Os estudantes aptos a participarem são os que cursaram o 9° ano do Ensino Fundamental em 2022.

Nas duas etapas anteriores, os investimentos foram de aproximadamente R$ 14 milhões para bancar todos os custos necessários à viagem, como emissão de vistos e passaportes, passagens aéreas e terrestres, exames médicos, vacinas, seguro viagem e saúde, taxa de matrícula, mensalidade da escola no exterior, material didático, uniforme, tradução juramentada da documentação escolar e emissão de cartão de débito internacional.

DISCIPLINAS TECNOLÓGICAS – Aos estudantes, as ações dos últimos anos passaram pela criação de novos programas e disciplinas para desenvolvimento de habilidades para o futuro. Foram incluídos pensamento computacional (programação) e robótica na matriz curricular do ensino médio, além de programas extracurriculares no contraturno escolar. Em 2023, mais de 400 mil alunos do Paraná vão ter a programação em seu currículo.

Para garantir que todos possam aproveitar ao máximo o potencial das disciplinas, a Seed adquiriu mais 77.300 equipamentos de informática entre novos computadores, notebooks e kits de robótica que começam a ser distribuídos para os colégios paranaenses nos próximos dias.