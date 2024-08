Paraná ganha prêmio pela Excelência em COMPETITIVIDADE

O Escritório de Projetos Executivos de Engenharia e Arquitetura (Projetek), programa do Governo do Paraná desenvolvido nas universidades estaduais, é um dos vencedores do Prêmio Excelência em Competitividade, do Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização que incentiva o engajamento da sociedade e a valorização de líderes públicos que atuam para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil.

O Projetek é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e tem como objetivo atender demandas de projetos de engenharia civil e arquitetura para a realização de obras públicas em pequenos municípios paranaenses e órgãos da gestão estadual.

A premiação para boas práticas em políticas públicas nos governos estaduais é realizada desde 2015 pelo CLP. Nesta edição, 292 iniciativas foram inscritas pelos órgãos governamentais dos estados brasileiros. Além do Projetek outras duas iniciativas, Automatiza-MG, de Minas Gerais, e Pernambuco Verde: Lixão Zero, de Pernambuco, foram contempladas na premiação.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a premiação reflete a vocação do Estado em superar desafios e avançar no desenvolvimento de forma regionalizada. “Com o Projetek ganhamos o prêmio disputando com todos o estados. Esse é um projeto em que o Estado do Paraná, por meio das nossas universidades, com nossos engenheiros e arquitetos, ajuda especialmente os pequenos municípios a fazerem os projetos para suas cidades. Foi reconhecido como o melhor projeto do Brasil”, disse.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, afirma que o papel do ensino superior é formar cidadãos para atuar junto à sociedade. Segundo ele, esse projeto de extensão é um exemplo de como as universidades podem prestar serviços.

“Nesse caso os projetos para construção civil são desenvolvidos e entregues aos pequenos municípios que apresentam essa necessidade e não possuem estrutura técnica e de pessoal para desenvolver a atividade, o que implica no princípio da economicidade da gestão pública, porque esse custo é absorvido e transformado em conhecimento pela universidade”, afirmou o secretário.

O Projetek é um projeto de extensão que está sendo desenvolvido desde 2021 nas universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar). As universidades já entregaram 61 projetos e outros 42 estão em andamento. Ao todo 57 municípios foram beneficiados com a política pública.

Com essa ação extensionista a proposta é proporcionar o aprimoramento na utilização da Modelagem da Informação da Construção ou metodologia BIM (sigla em inglês para Building Information Modeling), que é um conjunto de técnicas e processos que possibilita a atuação simultânea e colaborativa das áreas envolvidas nos projetos de edificações e instalações.

Entre as vantagens da utilização de projetos em BIM estão a visualização 3D e o acompanhamento da evolução da obra com informações simultâneas em diferentes áreas (como uso de materiais, recursos financeiros executados e simulação de futuras manutenções prediais).

As equipes que atuam nas universidades são formadas por 46 estudantes de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo, por profissionais destas áreas e são coordenadas por professores das instituições. Todos os alunos e profissionais recebem bolsas-auxílio do Fundo Paraná ou da Fundação Araucária. Os integrantes do Projetek aplicam o conhecimento em projetos de obras públicas que serão executadas pelos municípios, além de participarem da gestão do trabalho realizado por escritório.

De acordo com o coordenador estadual do Projetek, Ricardo Rocha, esse é um dos ganhos efetivos da gestão pública. “É uma oportunidade de unirmos dois lados da sociedade, a comunidade acadêmica e a gestão de municípios para a realização de projetos que colocam em prática os conhecimentos dos nossos universitários que, com os projetos, suprem as necessidades da gestão municipal”, destacou.

Inicialmente planejado para atender cidades de pequeno porte com população de até 30 mil habitantes, em 2024 o escopo do projeto de extensão foi ampliado para atuar em parceria com outros órgãos do executivo estadual. Um projeto padronizado para a construção de 300 creches foi desenvolvido pela equipe do Projetek da Universidade do Centro-Oeste (Unicentro) para o Programa Infância Feliz Paraná.

A ação foi desenvolvida em parceria entre as secretarias da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), de Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e das Cidades (Secid). Outros projetos estão em desenvolvimento nas áreas de Saúde, Educação e Unidades de Valorização de Recicláveis.

PROPOSTAS – Entre as propostas inscritas no Prêmio Excelência em Competitividade estão políticas para área da saúde, gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, transformação digital dos municípios e gestão de processos priorizando a transparência, para a redução de desperdício de alimentos, para o protagonismo da juventude, preparação de estudantes para o Enem e também para prevenção de furto de celulares.

PRÊMIO DE COMPETITIVIDADE – O Prêmio é promovido pelo Centro de Liderança Pública, organização que incentiva o engajamento da sociedade e a valorização de líderes públicos que atuam para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Há 15 anos o CLP monitora ações e acompanha políticas públicas, além de publicar o Ranking de Competitividade dos Estados. Este Ranking é utilizado como uma ferramenta, baseada em dados, que aponta soluções para a gestão pública.