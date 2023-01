Paraná mostra como alcançou o topo da Educação no Brasil

Conjunto de ações envolvendo atenção à profissionais e estudantes com novos programas e currículos faz educação pública melhor

Levar a educação ao topo das redes públicas do Brasil não é tarefa simples. Só acontece com união e olhar atento de todos os envolvidos. O mais recente avanço da educação pública paranaense no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que mostra o ensino médio da rede estadual paranaense no 1º lugar do País, é reflexo de uma série de ações e investimentos, trazendo novos programas e conhecimentos para formar os paranaenses do futuro.

Desde a rápida resposta na pandemia com o ensino remoto, o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Educação, desenvolveu uma plataforma de formação continuada (Formadores em Ação) e material de apoio aos professores com os planos para todas as aulas, em um momento em que o esforço desses profissionais foi fundamental para a retomada da normalidade. No início do ano passado, a categoria recebeu um reajuste médio da remuneração de 20%, valorização profissional que é um dos caminhos para o sucesso.

Aos estudantes, as ações dos últimos anos passaram pela criação de novos programas e disciplinas até a atenção com a segurança alimentar, importante para que o estudo fosse o foco prioritário. O investimento na merenda escolar saltou de R$ 135 milhões em 2019 para R$ 465 milhões em 2022, com novas opções no cardápio – maior quantidade e variedade de proteínas – e o aumento no número de refeições, com o programa Mais Merenda, garantindo três refeições por turno, acrescentando um lanche na entrada e outro na saída, além da refeição completa no intervalo.

“Além do primeiro lugar no Ideb, começamos o ano com a notícia de quase 40% dos aprovados no vestibular da UFPR, um dos mais concorridos do Brasil, tiveram formação na rede estadual, o que mostra o nível de excelência que alcançamos. Estamos planejando investimentos estruturais e metodológicos e o objetivo é crescer ainda mais e consolidar o Paraná no topo”, afirmou o secretário de Educação, Roni Miranda.

Confira o vídeo:

Pensando em desenvolver as habilidades dos jovens para o futuro – e mesmo para o presente – foram incluídos pensamento computacional (programação) e robótica na matriz curricular do novo ensino médio, além dos programas extracurriculares no contraturno. A cada ano mais alunos são envolvidos, tanto que essas áreas do conhecimento já estão sendo expandidas para os anos finais do ensino fundamental – em 2023, por exemplo, mais de 400 mil alunos vão ter a programação em seu currículo

Essa modernização também incluiu investimentos em tecnologia com diversas plataformas digitais educacionais para tornar a aprendizagem mais interativa e atrativa. Foram quase 20 milhões de atividades realizadas no ano passado entre a escrita de redações com inteligência artificial, inglês com exercícios práticos por aplicativo e resolução de problemas matemáticos por meio de jogos lúdicos.

Já o reconhecimento aos alunos com melhores desempenhos ao longo da formação veio por meio do Ganhando o Mundo, programa de intercâmbio internacional que em 2022 levou duzentos estudantes da rede estadual para o Canadá e Nova Zelândia para estudar um semestre letivo com educação do primeiro mundo, aprimorando o conhecimento da Língua Inglesa e vivenciando a cultura local. Neste ano, a ideia é levar uma turma para a França e a partir de 2024 mais de mil alunos serão encaminhados para Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia.

Manter esse ritmo é um desafio cotidiano, mas que tem resultado. É o recado para os cerca de 1 milhão de alunos e 100 mil profissionais da educação que recomeçam o ano letivo nas próximas semanas.