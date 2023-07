Paraná reafirma compromisso com Ensino Superior

No maior congresso nacional da ciência

Autoridades do Governo do Paraná participaram neste domingo (23) da abertura da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no Teatro Guaíra, em Curitiba. A solenidade contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; do secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel; do presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro; do presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig; do reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo Fonseca, do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, entre outras autoridades.

Para a ministra, o encontro é um orgulho para todos os brasileiros. “As nossas universidades, as instituições públicas de pesquisa são espaços de excelência de produção de conhecimento e que precisam ser respeitados”, afirmou.

Entre as novidades apresentadas para a área da ciência, a ministra anunciou investimentos para o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas (Proinfa). “Eu tenho a satisfação de anunciar recursos da ordem de R$ 3,6 bilhões no programa de recuperação e expansão da infraestrutura da pesquisa tecnológica nas universidades e nas instituições de ciência e tecnologia. O Proinfa está de volta”, declarou.

O secretário Aldo Bona reafirmou o compromisso com a ciência e lembrou que o Paraná tem um sistema robusto de ensino superior e de pesquisa. “De acordo com diferentes rankings de avaliação, somos o segundo estado que mais investe em ciência e tecnologia e temos, proporcionalmente, o maior Sistema Estadual de Ensino Superior, composto por sete universidades”, acrescentou.

A solenidade contou ainda com homenagens e premiação para professores e pesquisadores de destaque na produção da ciência no País.

REUNIÃO ANUAL – A Reunião Anual é realizada desde 1949 com a participação de representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia. Este é o maior evento de pesquisa e extensão da América Latina e tem como objetivo debater políticas públicas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação e difundir os avanços da Ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população. Esta é a sexta edição realizada no Paraná.

Para o presidente da SBPC, a integração de diversos órgãos e setores é parte do projeto para avançar no aprimoramento da ciência. “A SBPC lida com o círculo virtuoso da ciência, tecnologia, inovação, educação, saúde, meio ambiente, cultura, direitos humanos e inclusão social”, afirmou Renato Janine Ribeiro.

O Governo do Estado, por meio da Seti e Fundação Araucária, é parceiro da UFPR, responsável pela organização do evento. Entre os dias 23 e 29 de julho serão realizadas mais de 220 atividades no campus Centro Politécnico da UFPR. A Secretaria, a Fundação Araucária e as sete universidades estaduais terão espaço exclusivos nos dois pavilhões da SBPC.

“O evento da SBPC é um dos momentos mais importantes de reunião da comunidade científica da América Latina. Ele permite tratarmos de questões chaves para a evolução da humanidade. Curitiba recebe essa comunidade de abraços abertos e esse evento trará no decorrer da semana uma série de discussões, de propostas e de encaminhamentos para atuação cada vez mais relevante e intensa junto à sociedade. A Fundação Araucária tem a honra de ser uma das instituições apoiadoras da SBPC no Paraná, pois também é uma forma de reconhecer o trabalho do Estado e seu destaque no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação regional e nacional”, ressaltou o presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou as parcerias com a Seti como apoiadora e da Secretaria de Estado da Educação com a organização de visitas dos estudantes à SBPC Jovem. “Tivemos um diálogo e uma participação tremenda para além do nosso meio acadêmico para a nossa SBPC Jovem, com apoio da nossa Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal de Educação. Teremos durante a semana a presença de mais de 16 mil crianças no nosso Centro Politécnico para olhar como é que se faz ciência para estar junto com o nosso pessoal da divulgação Científica”, complementou.

PROGRAMAÇÃO – A programação do estande do Governo do Estado contará com apresentação dos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPIs) da Fundação Araucária, que são redes de pesquisadores que se dedicam a temas específicos, como Tecnologia Assistiva, Educação do Futuro e Taxonline (coleções biológicas); da Plataforma iAraucára, direcionada aos cidadãos e organizações que lidam com conhecimento sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I); e do Vale do Genoma, ecossistema de inovação voltado à pesquisa genética e inteligência artificial aplicadas à saúde.

Também serão apresentados o programa do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, política pública pioneira no País para acesso ao ensino superior, e projetos estratégicos do Estado para o Ensino Superior, como as Agências de Inovação para o Desenvolvimento Regional Sustentável (Ageunis) e os programas de extensão das universidades estaduais. Confira a programação completa do estande AQUI.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade de abertura o presidente do Tecpar, Celso Kloss; a presidente da Capes, Mercedes Bustamante; o presidente da Associação Nacional de Pós-graduandos, Vinícius Soares; o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Celso Pansera; os reitores da UEL, Marta Favaro; UEM, Leandro Vanalli; UEPG, Miguel Sanches Neto; UENP, Fábio Martini; Unespar, Salete Sirino; UTFPR, Marcos Schiefler; IFPR, Odacir Zanatta; UFAbc, Dácio Matheus; Universidade Federal Rural de Pernambuco, Marcelo Carneiro Leão; entre outros representantes de instituições nacionais, estaduais e municipais.

Serviço:

75ª Reunião da SBPC

Data: de 23 a 29 de julho

Local: Centro Politécnico da UFPR

O evento é gratuito e aberto ao público

Confira toda a programação e outras informações AQUI.