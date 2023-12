Peixes incluídos na merenda escolar de escolas ESTADUAIS

Iniciativa do deputado Guerra garante a inclusão de pescados para aproximadamente 1 milhão de alunos e incentiva a psicultura do estado

Está confirmado e os alunos das escolas estaduais do Paraná terão peixe na merenda escolar a partir de 2024. A iniciativa é do deputado estadual Luiz Fernando Guerra e garante que cerca de 1 milhão de alunos sejam beneficiados com essa medida que visa proporcionar uma alimentação ainda mais equilibrada e de qualidade com um alimento saudável e nutritivo.

A Lei 21.796/2023 foi assinada nesta segunda-feira (11) e será publicada no Diário Oficial nos próximos dias. Após a publicação, o Estado tem 90 dias para colocar a novidade em prática nos mais de 2.100 colégios do Paraná.

De acordo com Luiz Fernando Guerra, a nova lei garante alimentação mais saudável fomenta a psicultura do estado. “A inclusão de peixe na merenda é uma medida que garante mais saúde e nutrição para os alunos e também impulsiona o setor da psicultura, gerando emprego e renda. Já somos o estado brasileiro que mais produz tilápias no Brasil e nada mais justo que nossa população possa usufruir do produto que é cultivado pela nossa gente”, destaca Guerra.

O peixe é um alimento rico em proteínas, ômega-3 e outros nutrientes essenciais para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e adolescentes. Além disso, o consumo regular de peixe está associado a benefícios como melhor aprendizado, concentração e memória.

O Paraná é o maior produtor brasileiro de tilápias. Somente no ano passado foram cultivadas 860.355 toneladas de peixes no Brasil, com receita de cerca de R$ 9 bilhões, de acordo com o levantamento do Anuário 2023 Peixe BR da Piscicultura. Somente o Paraná foi responsável por 194 mil toneladas.