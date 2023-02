Prefeitura compra imóvel para novas instalações do CAE

Localizado na Rua 13 de maio custou R$ 1,6 milhão

A prefeitura de Santo Antônio da Platina concluiu nesta sexta-feira, dia 17, a aquisição de um imóvel no centro da cidade para as futuras instalações do Centro de Atendimento Especializado. A assinatura do contrato foi realizada no gabinete do prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, junto com os proprietários do imóvel, a Secretária de Educação, o cartorário Ari Ramos e profissionais que atuam no CAE.

Atualmente, o CAE funciona em um imóvel alugado e no novo endereço poderá atender com mais espaço e comodidade os mais de 100 alunos da rede municipal de educação que são encaminhados para atendimento com psicopedagogos, psicólogos e fonoaudiólogos.

O prédio (foto) localizado na Rua 13 de maio custou R$ 1,6 milhão e passará nos próximos dias pelas adequações necessárias antes da mudança.