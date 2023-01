Santo Antônio inicia ampliação/reforma de Centro de Educação

Investimento de R$ 2,7 milhões com recursos do município

Está em andamento através da prefeitura de Santo Antônio da Platina a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Hermínia Patrial, no bairro Aparecidinho I (fotos).

A obra prevê quatro novas salas de aula, além da reforma das já existentes e inclui melhorias no refeitório, banheiros e outras instalações somando mais de 700 metros quadrados de construção.

No local, os tapumes já foram colocados pela empresa OS. Souza e Souza, que venceu a licitação e está sendo erguido um novo muro, além da reestruturação das paredes existentes.

A empresa iniciou as construções no início deste mês e tem prazo de doze meses para conclusão. O investimento é de R$ 2,7 milhões, custeados com recursos próprios do município. Fechado no ano passado por problemas estruturais, o Cmei Hermínia Patrial atende aproximadamente 90 crianças que são atendidas atualmente no Cmei Professor Herivelto de Souza Prado.

Com a reforma do imóvel a previsão é de que o número de crianças atendidas pelo Cmei seja aumentado a partir de 2024.