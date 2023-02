Prefeitura lança “Cartão Alimento”

Sistema inédito utiliza cartão com créditos para compra de alimentos por famílias atendidas pelo CRAS

A prefeitura de Santo Antônio da Platina lançou na tarde desta quinta-feira, 16, o “Cartão Alimento”, um programa da Secretaria Municipal de Assistência Social que substitui as cestas básicas distribuídas pelo CRAS (Centro de Referência a Assistência Social) por cartão magnético.

A iniciativa é pioneira e visa dar mais autonomia às famílias em situação de vulnerabilidade, além de estimular a economia local, segundo explicou o prefeito José da Silva Coelho Neto durante a live realizada para a divulgação do programa. “Essas famílias irão poder ir ao supermercado da nossa cidade e comprar seu próprio alimento. Antes nós comprávamos as cestas básicas de empresas de fora para assisti-las, com essa novidade beneficiamos muito o cidadão platinense que vai poder comprar o que ele realmente precisa em casa, além de beneficiar nossos comerciantes”, destacou o prefeito professor Zezão.

“As tradicionais cestas básicas trazem ao município inúmeras dificuldades no fornecimento com transporte, logística, e armazenamento dos produtos. Um exemplo é que no momento em que há aumento no preço dos alimentos da cesta básica, a empresa fornecedora tem o direito de solicitar a prefeitura um reajuste no valor do produto e o fornecimento é suspenso até a correção do valor, o que causa atrasos e prejudica a entrega final às famílias”, descreveu o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza.

O “Cartão Alimento” terá carga única no valor de R$232,50 que será fornecido ás famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica atendidas pelo CRAS. De acordo com o secretário de Assistência Social Cristiano Benedito Lauro, o cartão terá carga única e os critérios utilizados serão o mesmo da cesta básica tradicional. “Este é um benefício eventual e o cartão só será disponibilizado se a pessoa tiver necessidade e seu prazo de utilização é de 30 dias, se a pessoa não acessar o valor expira. Passado o prazo ou utilizado o crédito, o cartão pode ser descartado” explicou.

O município adquiriu os cartões através de processo licitatório e a empresa vencedora foi a VeroCheque Refeições Ltda. Para conseguir o benefício é preciso ligar no CRAS e agendar o atendimento e posteriormente será feita uma avaliação domiciliar por uma assistente social para atestar a necessidade de cada família.

O agendamento pode ser feito pelo telefone: (43) 3534-8725 (ramal 320) ou pelo whatsapp (somente ligação) 43- 93505-0839.

Participaram também da live a diretora de Assistência Social Luciana Frufreck e a coordenadora do CRAS Izabele Marques.