Encontros presenciais nos dias oito e dez de agosto

Nos dias 08 e 10 de agosto serão realizados encontros presenciais do Programa AMP Itaipu 4.0 em autismo.

Será pela regional Amerios, em Umuarama, na sede da Regional, com início às 18h30 até 20h30, no dia 08/08.

Pela regional Assomec, em Campo Largo, no Polo UAB, com início às 18h30 até 20h30, no dia 08/08.

E pela regional Cantuquiriguaçu, em Laranjeiras do Sul, na Associação ACILS, com início às 08h30 até 10h30, no dia 10/08.