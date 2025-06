Programa AMP-Itaipu 4.0 faz a diplomação

Para 18 mil servidores municipais

MP-Itaipu 4.0, maior programa gratuito de capacitação de servidores municipais do Paraná, concluiu, em Cascavel, a entrega dos diplomas aos 18 mil alunos que se formaram em quatro pós-graduações: autismo; licitação e contratos na Lei 14.133/2021; gestão de esporte e lazer; e alfabetização e letramento.

Esta foi a etapa final da entrega dos certificados; a diplomação dos primeiros 500 alunos foi promovida no dia 17 de dezembro, em Curitiba. O programa atendeu aos 399 municípios do Estado, recebeu 35 mil inscrições e ofereceu 18 mil vagas em quatro cursos de pós-graduação, nos formatos EAD e presencial. O investimento de R$ 48 milhões no programa foi custeado integralmente pela Itaipu Binacional.

Da cerimônia, participaram o presidente da AMP e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos; o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri; o prefeito de Cascavel, Renato Silva; Carlos Reis, representante do presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e prefeito de Marechal Candido Ronson, Marcio Rauber; a presidente da Amusep (Setentrião Paranaense) e prefeita de Mandaguari, Ivoneia Furtado; a prefeita de Nova América da Colina e representante da Amunop (Norte do Estado) Tania Basso; o presidente da Amsulep (Suleste) e prefeito de Paula Freitas, Sebastião Dal Pra; o presidente da Amocentro (Centro) e prefeito de Manoel Ribas, José Corona; o deputado estadual Professor Lemos; e o diretor da Polis Civitas (executora do programa), Paulo Maia Junior.

Anfitrião do encontro, o prefeito Renato Silva parabenizou a iniciativa. “Este programa mostra o compromisso da AMP e da Itaipu com a Educação”, disse.

Edimar Santos reiterou seu agradecimento à Itaipu Binacional, ao Governo Federal, às 19 associações regionais de municípios e aos prefeitos e prefeitas do Estado pelo apoio ao programa. “Este programa mostrou a força da união de todos e a importância que a AMP e a Itaipu dão à formação dos servidores públicos, em benefício da população” disse.

Já o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, afirmou que o programa comprova o compromisso da Itaipu e do Governo Federal com a melhoria da qualidade do serviço público e com o desenvolvimento sustentável das 399 prefeituras do Paraná. “Só é possível avançamos quando há educação e respeito ao outro. Por isso, vejo uma grande importância neste programa. Não teremos avanços sociais sem educação e sem serviço público de qualidade. Este programa mostra que o servidor público quer melhorar a qualidade do seu trabalho e quer se qualificar”, avaliou.

Carlos Reis, representando o presidente da AMOP, Márcio Rauber, declarou que a AMP e a Itaipu estão de parabéns pela iniciativa.

O diretor da Polis Civitas, Paulo Maia Junior, considerou que o mais importante do programa foi agregar valor aos servidores municipais. “Não há outra ferramenta mais importante que a educação. Com este programa, transformamos muitas vidas”, disse.

