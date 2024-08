REDE ESTADUAL de ensino terá tecnologia sul-coreana à alunos

A partir desse conteúdo, a IA cria questões para os estudantes

A Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) e a Secretaria de Estado da Educação (Seed) firmaram, em Curitiba, acordo com a empresa sul-coreana UFIT para uso de tecnologia baseada em inteligência artificial no diagnóstico da aprendizagem de estudantes da rede estadual.

A ferramenta, chamada Aprendiz Inteligente, será alimentada com videoaulas e materiais didáticos criados por professores, voltados para cada série e cada disciplina da BNCC (Base Nacional Curricular Comum). A Celepar fornecerá a licença de uso da plataforma e o suporte contínuo para as instituições de ensino.

A partir do conteúdo formulado por professores, a IA (inteligência artificial) cria questões para os estudantes. Com base nos acertos e erros, as equipes pedagógicas das escolas poderão identificar quais conteúdos foram melhor compreendidos e quais precisam ser reforçados em cada turma. O Aprendiz Inteligente também entende o ritmo, dificuldades e facilidades de cada estudante, podendo oferecer experiências personalizadas de acordo com as necessidades de cada um, incluindo material de reforço com mais exercícios ou desafios específicos.

Além disso, é possível utilizar a ferramenta para obter indicadores de como será a performance dos estudantes em avaliações como o Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Assim, a Seed e as escolas terão um panorama de como deverá ser o desempenho de cada município, colégio, série, turma e aluno nas avaliações nacionais.

Participaram da solenidade de assinatura do contrato o secretário estadual da Educação, Roni Miranda; o diretor-presidente da Celepar, Gustavo Garbosa; representantes do consórcio Educação do Futuro Hoje — formado UFIT, que fornecerá a tecnologia de inteligência artificial, e pela nacional Microsens, que disponibilizará equipamentos para que os estudantes utilizem a ferramenta, além de representantes da empresa coreana RIIID, também da Coreia do Sul, intermediária da parceria.

A parceria é um desdobramento da missão internacional do Governo do Paraná à Ásia, que aconteceu em março de 2023. Três meses depois, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou um termo de cooperação com a startup sul-coreana RIIID, com o intuito de utilizar novas tecnologias na rede estadual de ensino do Paraná.

“Essa parceria vai transformar a experiência de aprendizagem nos colégios públicos paranaenses”, afirmou Gustavo Garbosa. “Será a primeira vez que os alunos terão, em sala de aula, uma inteligência artificial generativa e preditiva, ou seja, uma tecnologia capaz de criar conteúdos e que ainda pode analisar dados para prever resultados, o desempenho nos exames”, observou.

O secretário Roni Miranda destacou que a parceria firmada é uma continuidade do trabalho colaborativo entre Celepar e Educação. “Precisamos de apoio tecnológico para continuarmos sendo a melhor educação do Brasil, com uma rede estruturada, com sistemas estruturados, desde a distribuição de aulas, matrículas online até plataformas educacionais. Isso tudo é fundamental para desenvolvermos um bom trabalho”, disse ele.

IMPLANTAÇÃO – O Aprendiz Inteligente começará a ser implementado em algumas escolas-piloto em outubro. A Secretaria da Educação definirá, nas próximas semanas, quantos e quais colégios participarão dessa fase inicial. A estimativa é que, ao longo de 2025, a tecnologia esteja disponível para todas as instituições de ensino da rede estadual, tanto para estudantes do ensino médio quanto do ensino fundamental II (6º a 9º ano).

“A introdução de uma plataforma de educação baseada em IA representa uma revolução no processo de ensino e aprendizagem, oferecendo suporte tanto para professores quanto alunos”, afirma Cláudio Aparecido de Oliveira, diretor de Tecnologia e Inovação da Seed. “A ferramenta vai monitorar o progresso dos estudantes de forma contínua, além de adaptar o conteúdo e atividades com base nos indicadores de desempenho e no ritmo de cada um, oferecendo uma experiência personalizada”, diz o diretor.

Nas próximas semanas, também haverá a definição de quantos equipamentos serão disponibilizados pela Microsens para que os estudantes utilizem a plataforma. Estão previstos, a princípio, tablets, ChromeBooks e SmartPens.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade de assinatura do contrato Luciano Biz, procurador do consórcio Educação do Futuro Hoje e representante da Microsens; Jun Yong Rim e Won Ung Chang, representantes da UFIT, e Yosep Le, representante da RIID.