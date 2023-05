Romanelli defende a implantação do curso de medicina da Uenp

“Todas as regiões do Paraná têm formação de medicina nas universidades estaduais. O Norte Pioneiro não pode ser excluído”

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) reiterou nesta segunda-feira, 22, a importância da implantação do curso de medicina da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) no menor prazo possível. Romanelli citou que a autorização para o funcionamento da faculdade é de 2018, mesmo ano em que foi criado o curso da Unicentro, que já está em funcionamento.

“Todas as regiões do Paraná têm formação de medicina nas universidades estaduais. O Norte Pioneiro não pode ser excluído”, ressaltou. “A região precisa desta faculdade, que certamente vai mudar a realidade da oferta de profissionais de saúde, principalmente com novos médicos”, sustentou da tribuna do legislativo.

Romanelli relatou que as questões técnicas foram equacionadas e há recursos financeiros para a instalação das turmas. “Falta uma decisão política sobre onde será a sede da faculdade”, ponderou. “Confio no discernimento e no bom senso do governador Ratinho Junior que, no momento adequado, fará sua escolha, sem que ninguém se sinta excluído. E a escolha que ele fizer terá nosso apoio. Nós queremos é criar o curso, ponto”, afirmou.

De acordo com Romanelli, a Uenp é uma universidade multicampi, e destacou que as estruturas da instituição em Bandeirantes, Jacarezinho e Cornélio Procópio podem receber as turmas. “Independentemente de qual será a sede, todas as cidades ganharão”, disse. “O fato principal é que o Norte Pioneiro e a Uenp não podem mais continuar sem o curso de medicina”.

O deputado reforçou que a dificuldade de implantação do curso não é financeira ou orçamentária, e agradeceu ao deputado federal Sandro Alex (PSD), que é secretário estadual da Infraestrutura e Logística, pela promessa de R$ 56 milhões em emendas federais para financiar o curso de medicina da Uenp. “Este é um tema que precisa ser tratado com toda a responsabilidade. Todo recurso é bem-vindo, mas não podemos ficar só jogando para a plateia”, pontuou.