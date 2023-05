Romanelli destaca Cursos Técnicos

Educação combate desigualdade social

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse que a educação é um dos principais instrumentos de combate à desigualdade social e um investimento muito importante para a economia do país.

“A educação salva porque além de formar cidadania, quem estuda tem melhores condições de ingressar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo de ganhar um um salário melhor”, afirmou Romanelli ao jornalista Gildo Alves (foto) da rádio FM 104 de Cornélio Procópio.

O parlamentar destacou a importância da formação básica, ensinos fundamental e médio, do ensino superior e da qualificação permanente através de programas e projetos como as Carretas do Conhecimento, Projovem Trabalhador e Pronatec. “Por uma série de condições, uma parcela significativa de trabalhadoras e trabalhadores deixam de estudar cedo e vão para o mercado de trabalho sem ter qualificação profissional”, disse.

Programas como a Carreta do Conhecimento, segundo Romanelli, garantem condições a esse trabalhador de buscar um emprego de melhor qualidade e com um salário melhor. “Cursos técnicos profissionalizantes, como dos colégios do Norte Pioneiro, são também muito importantes”, afirma.

“Fui secretário do Trabalho (2011-2014) implantamos no Paraná o Projovem Trabalhador numa articulação com o governo federal através do Pronatec. Foi uma revolução em termos de qualificação profissional com o fortalecimento dos cursos técnicos no nível médio. Um jovem que conclui o ensino médio com curso técnico, ganha 25% a mais do que conclui o ensino médio tradicional”, completa.

Carretas do Conhecimento – O deputado cita um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A pesquisa indica que se a taxa de conclusão do ensino médio entre os jovens mais vulneráveis estivesse em 84%, haveria uma economia de R$ 111 bilhões por ano nos cofres públicos. Caso o Brasil alcançasse a taxa do Chile (93,4%), esse ganho econômico seria de R$ 135 bilhões. Atualmente, apenas 46% dos brasileiros mais pobres concluem o ensino médio.

Implantado em 2019, o projeto Carretas do Conhecimento já formou mais de 5,5 mil alunos em 172 cidades do Paraná. A parceria entre Senai, Volkswagen e o Estado oferece cursos gratuitos em escolas móveis, com carga horária de 80 horas, em turmas de 16 a 20 alunos.

Para o ano de 2023, o projeto foi renovado com um investimento previsto de R$ 2,2 milhões. Serão oferecidos cursos profissionalizantes em Soldagem, Confecção, Inovação e Criatividade, Informática, Instalações Elétricas, Manutenção de Motocicletas, Mecânica Automotiva, Mecânica Industrial, Panificação e Refrigeração.