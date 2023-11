SANTA MARIANA: Romanelli destaca RECUPERAÇÂO do Colégio AGRÍCOLA

Incêndio havia ocorrido em fevereiro

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou nesta quarta-feira, 8, a importância da obra de restauração do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, de Santa Mariana, no Norte Pioneiro. O colégio, que tem 70 anos de história, sofreu um incêndio em fevereiro deste ano, que destruiu parte da estrutura.

O aviso de licitação já foi publicado pelo Instituto Fundepar e as propostas devem ser apresentadas até 1º de dezembro. O valor máximo estimado para a obra é de R$ 4,6 milhões. “É um projeto fundamental esta restauração do colégio agrícola, uma unidade que é referência na formação de jovens para a agricultura”, afirmou Romanelli.

A unidade tem 300 alunos e 60 estudam em regime de internato. O incêndio que consumiu boa parte da estrutura do prédio começou no alojamento feminino e se espalhou por outras áreas. Apesar dos estragos, as aulas foram retomadas em março. “Teremos uma estrutura mais moderna, adequada às necessidades dos alunos e dos docentes”, observa Romanelli.