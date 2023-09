SAP é finalista no 8º Prêmio de Inovação

Sistema Regional de Inovação

Santo Antônio da Platina está entre os três finalistas da oitava edição do Prêmio Nacional de Inovação. O município está concorrendo na categoria ‘Ecossistema de Inovação de Pequeno Porte’, através do SRI NP – Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro.

Considerada a maior premiação de inovação do país, o concurso é promovido pelo Sebrae, Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). A premiação avalia a capacidade de inovação das empresas e ecossistemas e destina-se às empresas industriais, aos pequenos negócios de todos os setores e aos ecossistemas de inovação de todo o território nacional.

O destaque platinense no Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro é “Jóias do Agronegócio”, primeiro programa de Pré-Incubação do Norte Pioneiro do Paraná realizado pela,da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Platina no CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação), único espaço municipal da região voltado ao desenvolvimento da inovação e da tecnologia.

“Este é um feito notável, marcando a segunda vez consecutiva que alcançamos essa distinção, lembrando que no ano passado fomos coroados campeões. Este reconhecimento é uma prova tangível do nosso incessante compromisso em promover a inovação em nossa região. Juntos, estamos moldando um futuro mais promissor para Santo Antônio da Platina e nossa comunidade como um todo, destacando-nos no cenário nacional como um modelo de excelência em inovação e desenvolvimento”, comemorou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza.

A premiação ocorre no dia 29 deste mês.

Equipe do programa “Joias do Agronegócio” em recente visita ao gabinete da prefeitura platinense.