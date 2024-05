Santo Antônio da Platina ganha uma extensão da UENP

Primeiro curso superior é de Fruticultura

A solenidade de criação do curso superior de Tecnologia em Fruticultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná será às 16 horas do próximo dia 16 (quinta-feira). Foi marcada para o Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro, local onde os primeiros 25 alunos farão o curso de três anos sem absolutamente nenhum custo.

O principal responsável pela conquista é o deputado Luiz Cláudio Romanelli, “agora, a luta é, além dos já existentes campi (Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes) pela criação de mais um campus, em Santo Antônio da Platina; estamos inclusive avaliando os possíveis cursos”, disse, entusiasmado e feliz pela conquista que trará muitos benefícios para toda a região.

O parlamentar agradeceu o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do professor Aldo Nelson Bona, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), do atual reitor da UENP, Fábio Neia, a da ex-reitora Fátima Padoan,

Também, claro, o prefeito Professor Zezão, os secretários do Planejamento, Alexandre Levatti, e do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, e a coordenadora do CDTI, Ediane Siqueira.

O concurso vestibular será em junho ou julho e as aulas começam em agosto deste ano.