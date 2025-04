Saúde inicia projeto em escolas contra vício em CIGARRO

Conscientização entre crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde de São José da Boa Vista deu início ao projeto “Abrace a Vida, diga NÃO ao cigarro”, uma ação coordenada pela assistente social Katiane Keity Vieira Simões, voltada para a conscientização dos jovens sobre os malefícios do tabagismo.

O projeto será aplicado nas escolas estaduais do município e tem como principal objetivo educar e sensibilizar os estudantes sobre a importância de adotar hábitos saudáveis e evitar o consumo de produtos prejudiciais à saúde, como o cigarro, especialmente os cigarros eletrônicos.

Na terça feira dia 08 o projeto foi oficialmente lançado, com uma palestra realizada no Colégio Cívico Militar Newton Sampaio. A palestra contou com a presença de alunos que, de maneira entusiástica e participativa, interagiram ativamente com a equipe de saúde. Além disso, os professores da escola receberam a proposta de realizar atividades com os alunos, estimulando ainda mais o debate e a reflexão sobre o tema. Essas atividades terão o intuito de reforçar os conceitos discutidos na palestra e promover ações educativas que ajudem os estudantes a fazer escolhas mais conscientes em relação à sua saúde.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde é uma importante estratégia de prevenção ao tabagismo e busca criar uma rede de apoio dentro das escolas, incentivando o desenvolvimento de hábitos saudáveis entre os jovens.