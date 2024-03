Secretário Roni debate autismo

Maior encontro de municípios do Sul do Brasil

Uma palestra do secretário estadual da Educação, Roni Miranda, foi um dos destaques do último dia do Emupar , o maior encontro de municípios do Sul do Brasil. O debate sobre autismo também marcou o último da programação.

Ao lado do secretário-executivo do Ciedepar (Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná), Jacir Machado, Roni destacou os números da Educação no Estado, como os programas desenvolvidos pela SEED para aprimorar a qualidade da Educação e a melhoria de indicadores como a fluência e da alfabetização dos alunos da rede pública de ensino.

Do debate ainda participaram os prefeitos Marcelo Roque (de Paranaguá), Eliseu da Farmácia (de Iguaraçu), e Patrik Magari (de Carro Azul).

AUTISMO

O debate sobre o tema “Autismo: Desafios e Oportunidades na Formação de Agentes Públicos” também foi um dos eventos mais importantes do Emupar, no seu último dia. Conduzido pelo autista Fábio Cordeiro, o debate teve ainda as presenças dos diretores da Polis Civitas Paulo Maia e João Gonçalves, organização que responde pela execução do Programa AMP – Itaipu 4.0, que vai qualificar 16 mil servidores. O prefeito de Anahy, Carlos Reis, apresentou um caso do seu cento de especialidades; e a prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan.

Promovido pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná), o EMUPAR teve o patrocínio do Governo do Estado, Governo Federal, Itaipu Binacional, Assembleia Legislativa, Copel, Sanepar, BRDE, Sebrae/PR, Tecpar, Detran, Polis Civitas, Brink Mobil, Ciedepar, Repremig, Instituto Água e Terra, Fomento Paraná, Portos do Paraná, Compagás, Celepar, Senografia, CNM (Confederação Nacional de Municípios), Saber Soluções Educacionais, Uvepar, Ezco Gestão em Saúde, Convicta, Banco do Brasil e Silicon.