Curso gratuito em Siqueira Campos

Aulas específicas de Manutenção para Motocicletas

Fruto de uma parceria firmada em 2019 entre o Governo do Estado, Volkswagen e Senai-PR, o projeto Carretas do Conhecimento vai oferecer este ano 1.828 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional através de escolas móveis disponibilizadas em 49 localidades no Paraná, incluindo o município de Siqueira Campos, que terá aulas de Manutenção para Motocicletas.

O documento com o valor de R$ 2,2 milhões a ser investido no projeto foi assinado nesta segunda-feira pelo Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, como parte do programa Paraná Competitivo.

O projeto Carretas do Conhecimento é uma das mais importantes ações de aperfeiçoamento de mão de obra em andamento no Estado, uma vez que leva cursos em áreas tecnológicas para a população mais vulnerável, como participantes do Programa Família Paranaense, que conta com o apoio dos Centros de Referência Social (CRAS).

Em 2023, as unidades móveis do SENAI-PR passam por 45 municípios. As primeiras turmas já estão completas para o início das aulas no dia 19 de Abril em quatro cidades: Siqueira Campos (Manutenção de Motocicletas), Itambaracá (Panificação), São Jorge do Patrocínio (Instalações Elétricas), e Piraquara – Unidade Prisional (Confecção).

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes (na foto com prefeito Luiz Germano), a educação profissional é uma das principais ferramentas utilizadas pela Pasta para fomentar o emprego e renda no Estado. “O Governo do Paraná tem ações articuladas para avanço econômico e social, por isso temos grande oferta de vagas de emprego em todas as regiões do Estado. Para garantir que os postos de trabalho sejam preenchidos, a secretaria tem buscado parcerias para ampliar a oferta de cursos gratuitos para aperfeiçoamento profissional, atendendo demandas apresentadas pelos municípios”, explicou.

Desde sua criação, o programa recebeu investimento de R$ 3,6 milhões e levou qualificação profissional em unidades móveis (carretas com equipamentos adequados para cursos profissionalizantes) para 172 localidades do Paraná. Foram formados 9.020 alunos.

Os cursos são gratuitos, têm carga horária de 80 horas, com turmas de 16 a 20 alunos. As aulas são ministradas de manhã, tarde e noite. Ao completar a grade e carga horária, o estudante recebe um certificado do Senai.

Para este ano, serão oferecidas 10 modalidades de cursos profissionalizantes: Soldagem, Confecção, Inovação e Criatividade, Informática, Instalações Elétricas, Manutenção de Motocicletas, Mecânica Automotiva, Mecânica Industrial, Panificação e Refrigeração.