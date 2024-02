UENP no Congresso INTERNACIONAL de Ensino em Portugal

Entre os dias quatro e seis de setembro em Braga



O Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN) da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em conjunto com o Instituto de Educação da Universidade do Minho (UMinho), de Portugal, realizará a 3ª edição do Congresso Internacional de Ensino (Conien), entre os dias 4 e 6 de setembro. O evento acontecerá no Campus de Gualtar da UMinho, em Braga, Portugal.

O vice-coordenador do PPGEN e membro do comitê organizador do Congresso, Lucken Bueno Lucas, explica que, desde a primeira edição, pensavam que o Conien poderia se consolidar como uma importante ação de internacionalização do Programa, que além do Mestrado Profissional em Ensino, agora oferta também o Doutorado.

“A ideia inicial dos docentes do PPGEN foi pensar um evento que promovesse um intercâmbio direto entre pesquisadores e professores interessados nos processos de ensino e aprendizagem, sendo eles de diferentes países e áreas do conhecimento. Nas duas primeiras edições, conseguimos trazer professores de centros de pesquisa de excelência e a interação com a comunidade docente foi fantástica. Mas, dessa vez, o Congresso assume um caráter itinerante e, pela primeira vez, será realizado no exterior”, destaca o professor.

O congresso será realizado em formato híbrido, com palestras e mesas redondas presenciais e apresentações presenciais e remotas síncronas dos artigos aprovados, e organizado a partir de cinco eixos que fundamentam a temática “Pesquisa na Área de Ensino – impactos, cooperações e visibilidade”. O intuito é evidenciar a riqueza e a diversidade de investigação que promovem parcerias entre o universo acadêmico e o cotidiano escolar/universitário, gerando resultados positivos que necessitam ser conhecidos, revistos e replicados.

O objetivo do Conien é promover a interlocução entre a academia e o contexto profissional da docência, cujas necessidades didático-pedagógicas enfrentam constantes transformações, a fim de contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, nos diferentes níveis educacionais mediante a partilha de experiências de ensino, pesquisa e extensão.

“Nós queremos que o congresso seja um espaço agregador de pessoas interessadas, sobretudo considerando as mudanças sociais dos últimos tempos e o quanto elas impactam nos processos de ensino e de aprendizagem, na vivência escolar e universitária. Mais do que nunca, é preciso divulgar pesquisas belíssimas que estão sendo desenvolvidas em todo o mundo, as quais precisam ser conhecidas e utilizadas pelos professores”, frisa Lucken.

O comitê organizador convida professores, estudantes de cursos de licenciatura, mestrado, doutorado e pós-doutorado a participarem do evento. As inscrições devem ser realizadas através de formulário online. O valor da inscrição antecipada, até 30 de julho, é de 40€ e 70€ para inscrições de 1 de julho a 15 de agosto. O prazo máximo para submissão de artigos ao III Conien será até o dia 31 de março.

Confira mais informações no site: https://eventos.uenp.edu.br/conien/

Serviço:

III Congresso Internacional de Ensino (Conien)

Data: 4 a 6 de setembro

Local: Campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga, Portugal.

Submissão de artigos: até 31 de março

Inscrições: até 15 de agosto