Unopar COMEÇA AS AULAS COM MAIS DE 150 CALOUROS

Cem quilos de alimentos arrecadados

A Unopar Anhanguera deu início a volta às aulas no polo de Santo Antônio da Platina E as boas vindas aos alunos foi marcada pelo trote solidário, baseado na arrecadação de alimentos para doação.

Mais de 100 quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados e serão destinados ao Grupo de Oração Nossa Senhora de Pentecostes, da Paróquia São José.

Ingressaram na universidade mais de 150 calouros, que foram recepcionados pelos veteranos e pela coordenadora do polo Luciana Amaral, que fez a apresentação dos tutores de sala dos cursos e de todo o time administrativo.

As boas vindas foram dadas também pela diretora do polo Andréa Dib, que salientou a importância da persistência nos estudos. “Saibam que investir no conhecimento de vocês transforma vidas, não só as suas, mas também de suas famílias. Estamos aqui para apoiá-los e oferecer toda nossa estrutura e suporte necessário para essa conquista”.

Uma palestra foi realizada pelos tutores Lucas Ruela, Priscila Moreira e Lucas Barboza que abordaram temas como as perspectivas de aproveitamento da graduação, projetos futuros e resiliência, com o objetivo de desenvolver a motivação ao longo dos estudos e utilizar os recursos de apoio oferecidos pelas instituições de ensino. Também foram sorteados brindes personalizados para os alunos.

Mais de 100 cursos

Com infraestrutura moderna e laboratórios bem equipados, a Unopar Anhanguera possui polos em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ibaiti.

São mais de 50 anos de atuação e referência em ensino presencial, semipresencial e a distância. Oferece mais de 100 opções de cursos, como Enfermagem, Agronomia, Administração, Educação Física e Biomedicina, nos formatos presencial, híbrido ou 100% online. A Unopar oferece também cursos de pós-graduação nas áreas de Gestão, Saúde, Educação, Tecnologia e Direito.

