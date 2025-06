Veja cidades que têm Selo de Alfabetização NO NORTE PIONEIRO

Norte Pioneiro tem bom desempenho

O Paraná foi um dos 14 estados brasileiros a receber o medalha de ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e premia as secretarias estaduais, municipais e distrital pelas boas práticas na implantação de políticas para a área. Além do Estado, 227 municípios paranaenses foram reconhecidos com o selo ouro, 66 com o selo prata e 20 com o selo bronze.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada promove a colaboração entre a União e os entes federados para garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, além de assegurar a recomposição da aprendizagem. A ideia é que cada estado, em colaboração com seus municípios, elabore uma política de alfabetização de acordo com as suas especificidades.

Segundo o levantamento do MEC, o Estado avançou cinco pontos percentuais, de 68% para 73% na comparação de 2023 com 2019, e saltou uma posição no ranking nacional, ultrapassando Santa Catarina. No Brasil, o avanço foi de um ponto percentual, passando de 55% para 56% no número médio de crianças alfabetizadas na idade certa.

Ainda que a educação nas séries iniciais do ensino básico seja de responsabilidade dos municípios, o Governo do Estado mantém, desde dezembro de 2022, o programa Educa Juntos, que presta suporte pedagógico aos municípios com foco na alfabetização dos alunos. O programa oferece às redes municipais avaliações, materiais didáticos de apoio e formação continuada aos professores alfabetizadores.

ENTREGA – A entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização às gestões premiadas vai acontecer na próxima quarta-feira (11), em Brasília. Dividido nas categorias ouro, prata e bronze, o selo incentiva a adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação, comprometidas com o cumprimento das metas de alfabetização e de redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no CNCA.

Confira os municípios contemplados com o selo ouro, prata e bronze:

Ouro: Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Curiúva, Guapirama, Jaboti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Pinhão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santana do Itararé, Sapopema e Tomazina.

Prata: Bandeirantes, Cornélio Procópio, Nova América da Colina e Siqueira Campos.

Bronze: Abatiá, Conselheiro Mairinck e Santo Antônio da Platina.

Foto principal: Governador Carlos Massa Ratinho Junior e deputado Alexandre Curi