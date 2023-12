Acidente mata duas mulheres em Andirá

As Servidoras públicas municipais de Andirá Mirela Zanon e Josiele Tomé (as duas nas fotos) , perderam as vidas na manhã deste sábado, dia dois. Ambas era casadas e deixaram maridos e filhas.

Quatro mulheres andiraenses transitavam no Fiat Argo e ao cruzarem a BR-369 sentido Barra do Jacaré houve a colisão com uma Scania de Santa Mariana. Mirela, que conduzia o veículo e uma das passageira, Josiele, morreram momentos depois de serem socorridas devido gravidade dos ferimentos. As outras duas foram hospitalizadas.

O motorista do caminhão não se machucou na batida lateral.

Bombeiros militares, ambulâncias dos municípios, Polícias Rodoviária Federal e Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com helicóptero atenderam a trágica ocorrência.(Com informações de Vilson Moreno/ Rádio T, Cleverson Rodrigues/Rádio Cabiuna e Grupo de Imprensa PRF Londrina).