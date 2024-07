Assista aqui o vídeo completo do Rodeio DA FETEXAS 2024

Evento mostra pujança do esporte na região

A 29ª Fetexas teve um momento especial nesta sexta-feira, dia 19, com a presença de uma das maiores vozes do rodeio brasileiro: Marco Brasil.

Conhecido por seu carisma e a habilidade única de animar as arenas, comandou a locução da noite, animando o público presente que lotou o Centro de Eventos de Jacarezinho.

Com sua inconfundível voz, é um dos maiores nomes do rodeio no país.

E conseguiu envolver e emocionar os espectadores, tornando a noite inesquecível para todos os presentes. A participação dele foi um dos pontos altos da programação, atraindo fãs de todas as idades e contribuindo para o sucesso da festa.

A 29ª edição da Fetexas continua a oferecer uma programação diversificada e de alta qualidade, com atrações para todas as idades.

Acompanhe abaixo na íntegra, são quase duas horas.

Confira programação deste domingo, 21, último dia do evento.

9h Prova dos três tambores

9h Treinos motocross

11h30 Etapa motocross

12h Leitoa no tacho

16h Show com Patati Patatá

20h Rodeio profissional em touros

22h30 Show com Hugo e Guilherme

Das 20h às 22h Palco Alternativo.