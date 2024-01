NO NORTE PIONEIR0 assume novo juiz DA VARA TRABALHISTA

Magistrado está iniciando trabalho em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Novidade na área jurídica do Norte Pioneiro: O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região empossou o magistrado Roberto Dala Barba Filho (fotos) como novo titular da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina. A convite, ele recebeu o jornalista Valcir Machado, do Npdiario, para se apresentar à comunidade regional.

A recente cerimônia da posse ocorreu no Plenário Alcides Nunes Guimarães, na sede do TRT-PR em Curitiba. A solenidade foi presidida pelo presidente do TRT-PR, desembargador Célio Horst Waldraff, e contou com a presença de representantes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público do Trabalho, além de servidores e familiares dos magistrados

Com data de instalação em 31 de março de 2006, a VT de Santo Antônio da Platina tem um acervo de 1.227 processos, tendo recebido 702 novos casos em 2023.

Casado com Amanda, tem duas filhas, Sofia, de 13 anos, e Lis, de oito. Gaúcho de 43 anos, vive na capital de todos os paranaenses desde a infância.

Além da cidade-sede, o magistrado é responsável agora, com sua equipe, por julgar ações também em Joaquim Távora, Quatiguá, Jundiai do Sul, Ribeirão do Pinhal, Carlópolis e Guapirama

Dr. Roberto é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ocupou o cargo de presidente da AMATRA-IX na gestão 2020-2022. Iniciou sua trajetória na Justiça do Trabalho do Paraná como servidor em 2003, inicialmente como técnico e depois como analista judiciário. Foi empossado como Juiz do Trabalho Substituto em 2009. Promovido por merecimento, assume a titularidade da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario