Caminhão com MDF tomba em Wenceslau

Entroncamento da PR-092 com PR-958

Acidente às 14h40m desta sexta-feira, dia primeiro, no KM 0 da PR-958 entroncamento com a PR-092, em Wenceslau Braz.

Um Scania/R 440 (placas de Curitiba) tombou à margem esquerda da via, base seu sentido de tráfego, derramando parte da carga de chapas de MDF que transportava.

O motorista (56 anos) , socorrido para o Hospital São Sebastião, não realizou teste de etilômetro.

Em virtude do local tratar-se de entroncamento de rodovias, assim como de curva acentuada, além da rodovia estar parcialmente interditada, houve a necessidade de sinalização do local com apoio da equipe Concessionária EPR, Defesa Civil/Brigada

Comunitária, enquanto aguardava o transbordo da carga e remoção do caminhão sinistrado, que ocorreu apenas por volta das 22h40m, sendo o trânsito totalmente liberado no local, sem alterações.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência, que se estendeu até de noite.

A sigla MDF significa Medium-Density Fiberboard, que traduzindo para o Português significa que é uma painel de fibras de madeira de média densidade, um material feito com fibras de madeira, resinas sintéticas e outros aditivos químicos.

O seu uso é aplicado em diversos segmentos de mercado, como artesanato, construção civil e embalagens. Mas o seu maior uso se dá justamente na produção de móveis.