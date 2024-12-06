Colisão trator e Honda Civic deixa 3 feridos

PRE de Santo Antônio da Platina atendeu acidente em Bandeirantes

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente na PR-436, em Bandeirantes, nesta quinta-feira, 05.

Os dados são que um Honda/CIVIC, de Bandeirantes, conduzido por homem (52 anos), trafegava pela Rodovia, em sentido decrescente. No Km 78 chocou-se contra um trator, dirigido por jovem (26 anos), que estava em sua vanguarda.

O motorista e os ocupantes do Civic, uma idosa (69 anos) e uma mulher (41 anos), tiveram ferimentos, sendo encaminhados ao Pronto Socorro local.