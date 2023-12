Copel orienta uso da Decoração Natalina

Precauções necessárias começam na etapa inicial dos trabalhos

Com a aproximação do Natal, as luzes e outros enfeites ganham as ruas e praças das cidades, e decoram ambientes dentro de casas e empresas. Para garantir que a iluminação e outros adereços ligados à energia elétrica sejam montados e manuseados em segurança, a Copel pede atenção a cuidados simples que devem ser tomados desde o momento da aquisição dos produtos, até a desmontagem dos itens após as festas.

O técnico de segurança Fábio Luiz Pinheiro Maciel alerta para as precauções necessárias já na etapa inicial dos trabalhos de decoração. Observar a procedência dos produtos, preferencialmente buscando itens com selo Inmetro, é o ponto de partida.

“É importante fazer uma inspeção minuciosa na fiação a ser reutilizada, e mesmo na fiação nova. Esse material que ficou guardado por um tempo pode ter fios ressecados, com a parte metálica à mostra. Neste caso, a melhor alternativa é o descarte e substituição”, recomenda.

Outro ponto de atenção destacado pelo técnico é a especificação de ambiente apropriado para uso de cada material. Sobretudo para a utilização em lugares externos, sob condições de sol e chuva, é preciso que os equipamentos tenham sido fabricados para resistir a essa exposição. “Inclusive as extensões, existem aquelas próprias para uso externo, principalmente devido ao risco da umidade”, explica o profissional.

Ele salienta que o uso de extensões deve ser restrito ao necessário, nunca emendando extensões diferentes. O uso de “T” ou benjamin para ligar mais de um equipamento na mesma tomada também não é recomendado. Caso seja preciso, deve-se utilizar um filtro de linha, que possua fusível de proteção.

Com a popularização das lâmpadas de LED, que consomem menos energia na iluminação, o risco de sobrecargas fica reduzido, por isso a aplicação desse modelo é muito bem-vista. “Além de diminuir o consumo de energia, as lâmpadas LED também diminuem o aquecimento e o risco de incêndio”, considera. Ainda assim, é válido desligar a decoração sempre que for se ausentar do ambiente por períodos mais longos.

Veja as principais dicas da Copel para garantir a segurança das instalações:

– Na hora da compra, confira se o material é apropriado para o ambiente onde será instalado.

– Inspecione fios, conexões e plugues antes de utilizá-los. Não use fios que estejam com a proteção descascada.

– Evite o uso de extensões e prefira ligar um equipamento em cada tomada. Se necessário, opte pelo filtro de linha.

– Em decorações externas, certifique-se de que o trabalho em altura seja feito conforme as normas de segurança e atente-se à distância da rede elétrica da rua.