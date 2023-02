Desde o último dia 11 junto com veículo

O jovem Célio Santana de Souza (fotos) , de 25 anos, está desaparecido desde o último dia 11 .

Ele, que trabalhava como kiteiro, saiu com VW/Gol G4 de cor branca e não mais foi visto.

A mãe, Cristina, pede para quem tiver informações, comunicar no (43) 99874-0079, ou no número do pai (43) 99627-6194.