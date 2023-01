Férias incríveis só no Daj Resort & Marina

Localizado em Ribeirão Claro com atrativos históricos e naturais

Com apenas cinco horas de viagem de carro de Curitiba ou São Paulo e cerca de duas horas e meia de Londrina, Ribeirão Claro é uma ótima alternativa para as tão aguardadas férias de verão.

A cidade conta com uma série de atrativos naturais como cachoeiras e atrativos históricos como fazendas de café preservadas. E o melhor, é lá que está localizado o Daj Resort & Marina, um dos mais conceituados do Sul do Brasil, reconhecido pelo Tripadvisor com o selo Travallers Choice, concedido aos estabelecimentos mais bem avaliados na plataforma, e pelo Booking, maior site de reservas do Mundo, onde está classificado na categoria excepcional com nota 9,6 no Booking.

Mas, o que leva o Daj a esse reconhecimento? A resposta é simples: os hóspedes.

São eles quem fazem as avaliações após passar alguns dias no resort e surpreender-se com o acolhimento e a estrutura preparada com muito zelo e carinho para quem busca sol, tranquilidade e lazer, sem stress.

Numa área de 200 mil metros quadrados, entre a natureza exuberante de Ribeirão Claro e a represa de Chavantes, o DAJ oferece uma gama de opções de lazer. Piscinas a céu aberto com um lindo pôr-do-sol; piscina coberta com cromoterapia para se deliciar no final do dia; academia, pista de caminhada, cinema, sala de jogos, quadra de tênis, beach tênis, vôlei, campo de futebol, passeios de bicicleta, pescaria, espaço kids e a equipe da tia Miojo que entretém a criançada.

As suítes a partir de 90 metros quadrados são espaçosas, hospedam casal e mais dois filhos até 12 anos, possuem banheira de hidromassagem, dois chuveiros, tv de 55 polegadas, amplas sacadas, camas king size, roupas de cama Trussardi e amenities L’Occitane, um mimo à parte.

O resort também se destaca pela culinária. O café da manhã é servido com uma vista panorâmica incrível para as montanhas. Pães fresquinhos feitos na própria padaria, tapiocas, o famoso café de Ribeirão Claro e a coalhada de frutas vermelhas são de dar água na boca.

No almoço e no jantar o chefe valoriza o uso de produtos regionais, fresquinhos, na preparação de pratos da cozinha internacional, sempre com ótimas opções de peixes, carnes e massas.

Localização – O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço: Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro