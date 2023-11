MARLON Bonilha é campeão com moto de MAIS de 1.200 cilindradas (assista)

Ele e Lucas Dellas foram os vencedores da Heavy Pró e Big Pró, respectivamente

Exclusivo: A Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team fez uma grande festa na final do Campeonato Brasileiro de Big Trail, realizada na sexta-feira e no sábado, dias 3 e 4 de novembro, na cidade de Socorro (SP), durante o Hard in Help. Foram dois títulos e dois vices conquistados pela equipe no primeiro ano da história da competição nacional na modalidade.

Marlon Bonilha chegou como campeão antecipado na Heavy Pró, mesmo assim, acelerou para fechar o ano com vitória e chave de ouro.

“Sou o primeiro campeão brasileiro da categoria para motos com mais de 1.200cc, estou extremamente feliz e treinarei mais ainda para 2024! Agradeço a minha família e também ao time, sem eles eu não teria conseguido”, afirma.