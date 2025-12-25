Médica dá dicas de como acabar com a caspa ( veja vídeo )

Descamação do couro cabeludo pode ter várias causas

A conceituada médica dermatologista Mariana Magalhães Soares, de Santo Antônio da Platina, dá dicas de cuidados para evitar a caspa.

É importante ressaltar que a caspa não é considerada uma doença, mas sim uma descamação do couro cabeludo – que pode ter várias causas, inclusive a dermatite seborreica.

E o mais importante: quem sofre com esse problema, o ideal é tentar identificar a origem do problema e tratá-lo junto a um(a) dermatologista.

A caspa é um dos resultados da dermatite seborreica, também popularmente conhecida como seborreia.

É um resultado de uma inflamação crônica que pode ser seca ou oleosa.

Nesse caso, a caspa oleosa é a denominada seborreia, que provoca placas aderidas ao couro cabeludo.

E a causa desse tipo de descamação pode ser por:

estresse;

mudança de clima e temperatura;

alterações hormonais;

excesso de produtos químicos no cabelo, que podem provocar irritação;

lavar os cabelos com água muito quente ou com frequência inadequada;

excesso de alimentos gordurosos no dia a dia;

presença do fungo Pityrosporum ovale com seu crescimento acima do normal.

Esses são alguns dos principais fatores que contribuem para uma maior oleosidade do couro cabeludo, ocasionando a caspas.

Principais sintomas da caspa

Muitas pessoas possuem predisposição para possuir a seborreia e, consequentemente, a caspa.

Independentemente do gênero ou idade, a caspa pode ser um problema para qualquer um e seus principais sintomas são:

vermelhidão no couro cabeludo e nuca;

coceira;

inflamação e pequenas descamações no couro cabeludo, como se fossem pontinhos brancos que podem cair nos ombros;

queda de cabelo;

excesso de oleosidade no couro cabeludo.

Embora não seja contagiosa, a caspa é muito comum nas pessoas, podendo surgir e desaparecer de acordo com o estado emocional.

Além disso, pode ter mais casos em homens por conta de uma maior produção nas glândulas sebáceas.

Em bebês também pode ocorrer, porém é denominada de crosta láctea.

Outro ponto que vale a pena ressaltar: o local mais comum de ocorrer a caspa é no couro cabeludo, mas pode aparecer em outras partes do corpo, como:

sobrancelhas;

orelhas;

face, nariz e cílios;

barba;

região peitoral.

Como tratar a caspa

Por se tratar de um processo normal do corpo, não há cura para a caspa. No entanto, existem maneiras de controlar e evitar sua manifestação.

Nas farmácias, por exemplo, recomendamos controlar os sintomas, minimizando a queda de cabelos e a irritação.

Dessa forma, o tratamento da caspa pode envolver produtos de uso tópico, como:

shampoos anticaspa e anti fúngicos;

loções;

cremes;

sabonetes.

Isso porque os shampoos anticaspa possuem princípios ativos que diminuem a divisão celular e amenizam o problema.

Além disso, também é importante mudar alguns hábitos como:

Lavar o cabelo no mínimo três vezes por semana, com água fria ou, no máximo, morna;

evitar aplicar o condicionador na raiz do cabelo.

Caso você note que ao invés de pequenos pontos brancos o seu couro cabeludo esteja descamando em placas grandes e secas, pode se tratar de um quadro de seborreia.

Outros cuidados também podem ser tomados, como:

Evite o uso de chapéus, bonés, capacetes ou gorros com os cabelos molhados;

Procure manter uma alimentação saudável, evitando comidas gordurosas;

Beber com moderação e não fumar.

E lembre-se, sempre, de consultar um dermatologista antes de tomar alguma providência, porque ele(a) te indicará a melhor forma de tratar e eliminar a caspa.

A norte-pioneirense doutora Mariana é formada pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), de Criciúma, Santa Catarina. Dermatologia Clínica, Cirúrgica, Estética e Tricologia. TRANSPLANTE CAPILAR.

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