Médica dá dicas de como acabar com a caspa ( veja vídeo )

Descamação do couro cabeludo pode ter várias causas
A conceituada médica dermatologista Mariana Magalhães Soares, de Santo Antônio da Platina, dá dicas de cuidados para evitar a caspa.
É importante ressaltar que a caspa não é considerada uma doença, mas sim uma descamação do couro cabeludo – que pode ter várias causas, inclusive a dermatite seborreica.
E o mais importante: quem sofre com esse problema, o ideal é tentar identificar a origem do problema e tratá-lo junto a um(a) dermatologista.
A caspa é um dos resultados da dermatite seborreica, também popularmente conhecida como seborreia.
É um resultado de uma inflamação crônica que pode ser seca ou oleosa.
Nesse caso, a caspa oleosa é a denominada seborreia, que provoca placas aderidas ao couro cabeludo.
E a causa desse tipo de descamação pode ser por:
- estresse;
- mudança de clima e temperatura;
- alterações hormonais;
- excesso de produtos químicos no cabelo, que podem provocar irritação;
- lavar os cabelos com água muito quente ou com frequência inadequada;
- excesso de alimentos gordurosos no dia a dia;
- presença do fungo Pityrosporum ovale com seu crescimento acima do normal.
Esses são alguns dos principais fatores que contribuem para uma maior oleosidade do couro cabeludo, ocasionando a caspas.
Principais sintomas da caspa
Muitas pessoas possuem predisposição para possuir a seborreia e, consequentemente, a caspa.
Independentemente do gênero ou idade, a caspa pode ser um problema para qualquer um e seus principais sintomas são:
vermelhidão no couro cabeludo e nuca;
coceira;
inflamação e pequenas descamações no couro cabeludo, como se fossem pontinhos brancos que podem cair nos ombros;
queda de cabelo;
excesso de oleosidade no couro cabeludo.
Embora não seja contagiosa, a caspa é muito comum nas pessoas, podendo surgir e desaparecer de acordo com o estado emocional.
Além disso, pode ter mais casos em homens por conta de uma maior produção nas glândulas sebáceas.
Em bebês também pode ocorrer, porém é denominada de crosta láctea.
Outro ponto que vale a pena ressaltar: o local mais comum de ocorrer a caspa é no couro cabeludo, mas pode aparecer em outras partes do corpo, como:
sobrancelhas;
orelhas;
face, nariz e cílios;
barba;
região peitoral.
Como tratar a caspa
Por se tratar de um processo normal do corpo, não há cura para a caspa. No entanto, existem maneiras de controlar e evitar sua manifestação.
Nas farmácias, por exemplo, recomendamos controlar os sintomas, minimizando a queda de cabelos e a irritação.
Dessa forma, o tratamento da caspa pode envolver produtos de uso tópico, como:
shampoos anticaspa e anti fúngicos;
loções;
cremes;
sabonetes.
Isso porque os shampoos anticaspa possuem princípios ativos que diminuem a divisão celular e amenizam o problema.
Além disso, também é importante mudar alguns hábitos como:
Lavar o cabelo no mínimo três vezes por semana, com água fria ou, no máximo, morna;
evitar aplicar o condicionador na raiz do cabelo.
Caso você note que ao invés de pequenos pontos brancos o seu couro cabeludo esteja descamando em placas grandes e secas, pode se tratar de um quadro de seborreia.
Outros cuidados também podem ser tomados, como:
Evite o uso de chapéus, bonés, capacetes ou gorros com os cabelos molhados;
Procure manter uma alimentação saudável, evitando comidas gordurosas;
Beber com moderação e não fumar.
E lembre-se, sempre, de consultar um dermatologista antes de tomar alguma providência, porque ele(a) te indicará a melhor forma de tratar e eliminar a caspa.
A norte-pioneirense doutora Mariana é formada pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), de Criciúma, Santa Catarina. Dermatologia Clínica, Cirúrgica, Estética e Tricologia. TRANSPLANTE CAPILAR.