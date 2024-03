PRE intensifica ação na Operação Páscoa

Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual atento



Com a proximidade do feriado prolongado de Páscoa, o Batalhão de Polícia Rodoviária intensificará o policiamento nas rodovias estaduais entre os dias 28 e 31 de março, com o objetivo de garantir a segurança viária durante o período de fluxo intenso de veículos, pois o aumento do tráfego durante os períodos festivos pode levar a congestionamentos e acidentes.

A operação contará com o reforço do efetivo policial com operações com radares portáteis visando inibir o excesso de velocidade, realização de testes etilométricos durante as abordagens e aplicação das equipes com cães de faro. O início será às 00h desta quinta-feira (28) até às 23h59 do domingo (31), em todo o estado do Paraná. É importante ressaltar que os reforços no policiamento são planejados com antecedência e executados de forma estratégica, levando em consideração as características de cada região, com o intuito de salvar vidas, garantir a segurança e preservação da ordem pública.