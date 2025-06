PRESO DONO de farmácia em SAP

Ação das Polícias Civil e Militar, CRF e Vigilância

Nesta terça-feira, 03, a 38ª DRP de Santo Antônio da Platina, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal e o Conselho Regional de Farmácia, realizou a prisão em flagrante delito de um farmacêutico , de 25 anos, proprietário e administrador de uma farmácia situada no Centro da cidade.

A equipe, após ser acionada por fiscais da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Farmácia, constatou que dois veículos – um Fiat Fastback Abarth preto e um Nissan Versa prata – estavam transportando medicamentos oriundos da farmácia para um endereço residencial situado no centro da cidade.

De acordo com os fiscais, o transporte do medicamento teria ocorrido imediatamente após a chegada deles no local para realização da fiscalização. Diante do acionamento, a Polícia Civil, com apoio da Rádio Patrulha da Polícia Militar, abordou os ocupantes dos veículos, que posteriormente foram identificados como funcionários da farmácia e que informaram que haviam retirado os medicamentos da farmácia por ordem do proprietário do estabelecimento, mas que não sabiam por qual motivo.

No local, encontrados medicamentos sem comprovação fiscal, incluindo substâncias de uso controlado e de retenção obrigatória de receita, como antibióticos. A ação culminou na apreensão de mais de mil unidades de medicamentos, cujas marcas e lotes foram devidamente registrados.

O dono do estabelecimento comercial afirmou que os medicamentos possuíam notas fiscais, mas não conseguiu apresentá-las no momento, mesmo após horas de espera. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina para prestar esclarecimentos, e as providências legais foram tomadas.

O proprietário e responsável legal pela farmácia foi autuado em flagrante delito pelo crime previsto no art. 273 do Código Penal, na modalidade culposa – que diz respeito sobre a comercialização e depósito para venda de medicamentos de proveniência duvidosa – e, em seguida, liberado após o pagamento de fiança.

A operação reforça o compromisso das autoridades de combater crimes contra a saúde pública, especialmente relacionados à comercialização irregular de medicamentos.

Para mais informações, a 38ª Delegacia Regional de Polícia está à disposição pelo telefone (43) 3534-8900.