Preso traficante ladrão em Santo Antônio da Platina

Operação das Polícias Civil e Militar

Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, em ação conjunta com equipes da Polícia Militar, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Londrina para cumprimento de pena de reclusão de 10 anos em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

A operação ocorreu no Bairro Alceu Garbelini, local em que indivíduo de 24 anos foi localizado e detido. O marginal foi levado ao pronto-socorro para a realização do exame de corpo de delito, conforme os procedimentos legais, e em seguida encaminhado à Cadeia Pública de Andirá, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As corporações reforçam seu compromisso com a segurança da comunidade e seguem realizando operações no combate à criminalidade.

Denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone 181 e 190 assegurando o sigilo das informações fornecidas.