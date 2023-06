Pro Tork soma bons resultados no Enduro

Nos brasileiros de Enduro e de Enduro de Regularidade

A Pro Tork alcançou bons resultados nos campeonatos brasileiros de Enduro e de Enduro de Regularidade, que tiveram suas terceira e quinta rodadas, respectivamente, realizadas em um único evento no fim de semana, dias 27 e 28 de maio, em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.

No Brasileiro de Enduro, os destaques do time da maior fabricante de motopeças da América Latina foram os atletas: Lolo Anton – primeiro na E1; Be Tiburcio – ganhador na Júnior; Butu Cadima – segundo na E55; e Crispy Arriegada – segundo na E3. A prova foi em um circuito de 50 quilômetros, com dois Enduro Testes de 5,5 km e 6,5 km; e um Cross Teste de 2 km.

Já no Brasileiro de Enduro de Regularidade, a equipe foi representada por Jony Jachtchechen – primeiro colocado na Over 40; e Emerson “Bombadinho” Loth – segundo na categoria principal, a Elite. Aqui, foram dois percursos diferentes, no sábado aproximadamente 148 quilômetros e no domingo mais 124 km, ambos exigindo muita técnica e atenção na navegação.

De volta as suas cidades, eles retomam a preparação física e os treinos com motocicletas. O Brasileiro de Enduro de Regularidade volta a reunir os competidores nos dias 10 e 11 de junho, em Braço do Norte (SC). Já o Brasileiro de Enduro está programado para 17 e 18 do mesmo mês, em Novo Horizonte (SC).

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.