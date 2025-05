Abertas inscrições para SPORTBAY Ovelhama de 2025

Estão abertas as inscrições para um dos maiores e melhores encontros de trilheiros do Brasil, o Sportbay Ovelhama 2025, programado para acontecer entre os dias 14 a 16 de março, em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina. A expectativa é de receber milhares de pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs, em um megaevento, junto a tradicional Festa Estadual de Ovelha.

A diretoria do Ovelhama Trail Club está focada na preparação, pensando sempre em bem receber seus visitantes. Trilhas de 50km para cada tipo de veículo, grande camping com estrutura, camisa oficial, café da manhã, lanche no neutro e um delicioso almoço com carne de ovelha são alguns dos diferenciais. Apresentações de manobras radicais, shows musicais nacionais e Vila Off Road também integram a programação.

Os participantes que fizerem a inscrição antecipada através do site da patrocinadora Sportbay (eventos.sportbay.com.br) garantem desconto, além de concorrerem a todos os prêmios: uma CRF 250F, uma MXF 270F, duas TR125F, uma ovelha e cinco carretinhas. Conforme o tempo for passando, garantir a vaga se torna mais caro e também se perde o direito de participar do sorteio de uma das carretinhas. Fica o convite do presidente do Ovelhama Trail Club, Rinaldo de Souza, para esta edição que promete ser histórica. “Vale a pena convidar os amigos e familiares para curtirem essa grande festa voltada para o trilheiro, teremos muitas atrações. Aproveite e acesse logo o site para fazer a inscrição antes da mudança de lote. E acompanhe as novidades em nossas mídias sociais”, afirma.

Acompanhe as novidades do Sportbay Ovelhama 2025 através das mídias sociais. Facebook: www.facebook.com/Ovelhama-Trail-Club / Instagram: @ovelhamacampoalegre

Sportbay Ovelhama 2025

Data: 14 a 16 de março

Local: Calçadão da Cascatinha “Amaury Schwarz” – Campo Alegre (SC)

Valores: 1º LOTE (até 15/02 ou até 1.000 inscrições)

R$ 160,00 (com almoço)

R$ 130,00 (sem almoço)

2º LOTE (até 12/03)

R$ 180,00 (com almoço)

R$ 150,00 (sem almoço)

NO DIA:

R$ 190,00 (com almoço)

R$ 160,00 (sem almoço)

Sorteio: 1 CRF 250F + 1 MXF 270F + 2 TR 125cc + 1 Ovelha + 5 carretinhas (quem fizer no dia deixa de concorrer a uma das carretinhas)

Benefícios: camisa para os 1.800 primeiros inscritos, além de café da manhã, lanche no neutro e um delicioso almoço com carne de ovelha

O Sportbay Ovelhama 2025 conta com apoio da Prefeitura de Campo Alegre e da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.