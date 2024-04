Alep celebra o Dia do Rotariano Paranaense

Sessão Solene ocorrerá no próximo dia 26 de abril



A Assembleia Legislativa do Paraná, por proposição do Anibelli Neto (MDB), realiza no próximo dia 26 de abril, no Plenário da Casa, sessão solene para celebrar o Dia do Rotariano Paranaense. A data foi instituída pela Lei estadual nº 17.009/2011, do então deputado e rotariano Rasca Rodrigues. A solenidade será realizada em parceria com o Distrito 4730 de Rotary Internacional, sob a presidência do Governador Laerzio Chiesorin Júnior.

Conforme proposição parlamentar do deputado Anibelli Neto, o evento vai destacar a participação de homens e mulheres que ao longo do tempo promoveram ações em prol da melhoria da qualidade de vida através dos projetos de seus clubes rotários, com programas e ações que cumpriram os objetivos da instituição junto às comunidades. “A sessão solene será o momento oportuno de promovermos as homenagens e reconhecimento oficial aos rotarianos conforme indicação dos seus clubes de Rotary”, frisou o deputado.

O Rotary é uma associação de clubes de serviços integrado por homens e mulheres profissionais que prestam serviços voluntários e humanitários por meio de projetos sustentáveis em diversas áreas, como educação básica e alfabetização, paz, saúde materno-infantil, saneamento e recursos hídricos, e desenvolvimento econômico e comunitário.

O movimento rotário no Estado do Paraná conta com quatro Distritos e 350 clubes, sendo 32 na capital e 131 no Distrito 4730 que compreende Curitiba e Região Metropolitana, Campos Gerais e o litoral do Estado. O primeiro clube fundado no Paraná foi Rotary Club de Curitiba, em 20 de março de 1933 e a data de admissão junto ao Rotary Internacional em 27 de abril foi oficializada como sendo o Dia do Rotariano Paranaense.

A regionalização distrital rotária conta com as lideranças no Distrito 4730 de Rotary Internacional (Governador Laerzio Chiezorin Junior), Distrito 4630 (Governador Paulo José dos Santos), Distrito 4640 (Governador Antônio da Cruz) e Distrito 4710 (Governador Arthur Harbs).

No Brasil o Rotary conta com 2.309 clubes e um total de cerca de 50 mil rotarianos.

Serviço:

Sessão Solene Dia do Rotariano Paranaense

Dia 26 de abril de 2024 (6ª feira) – 18 horas

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Proponente Deputado Anibelli Neto em parceria com o Distrito 4730