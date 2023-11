Alep é parceira do Jogo das Estrelas

Evento esportivo será no dia 11 na Ligga Arena

“Jogar e Fazer o Bem” esse é o objetivo do Jogo das Estrelas, evento esportivo que acontece dia 11 de novembro(um sábado), na Ligga Arena (foto), com a participação dos deputados estaduais. Em sua segunda edição, visa arrecadar brinquedos para serem doados às crianças carentes no Natal.

Este ano, o evento contará com 20 equipes e 10 jogos. O jogo principal será o das estrelas com a participação de deputados, vereadores, autoridades, ex-atletas profissionais, influencers e outras pessoas de destaque na sociedade. Outra novidade é que neste ano o evento conta com jogo feminino.

A ação conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Paraná, através do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado, presidido por Rose Traiano.

“Essa parceria veio através da Associação da Câmara de Vereadores que já é nossa parceira no projeto Tampinha Paraná, que arrecada tampinhas plásticas para serem doadas às entidades que atendem idosos”, comenta Rose, ao explicar que como eles já conhecem o trabalho social desenvolvido pelo Conselho fizeram o convite. Como a Assembleia possui uma Comissão de Esportes a demanda, após deliberação da Mesa Executiva, foi encaminhada para eles. “Nós ficamos muito felizes em apoiar essa ação que visa arrecadar brinquedos que serão doados às crianças carentes. É mais uma parceria social e de solidariedade e, também, mais uma ação do nosso Conselho que visa isso mesmo ajudar e auxiliar boas práticas solidárias”, afirmou Rose.

O presidente da Comissão de Esportes, deputado Thiago Bührer (União), que já participou da outra edição disse que o evento é uma festa une ação social com solidariedade. “Além disso, o principal objetivo é a arrecadação de brinquedos para que possam ser doados, através da Fundação Club Athletico Paranaense, para aqueles que mais precisam. E nós deputados estamos muito felizes em poder participar e contribuir com essa ação”, disse.

Para a CEO da Fundação Club Athletico Paranaense (Funcap), Rubens Neves (foto abaixo) eventos beneficentes como são importantes para compor as ações sociais realizadas pela fundação.

“Como temos muitas demandas de entidades sociais solicitando todo tipo de ajuda, conseguirmos em conjunto com o Club Athletico Paranaense, a Assembleia Legislativa do Paraná e o Jogos das Estrelas formar um catalisador potente em prol do impacto social, e assim, contemplar as entidades que já passaram por uma avaliação cadastral prévia, o qual garante que essas doações cheguem nos territórios que mais necessitam”, pontua o CEO da Funcap.

As partidas começam às 08 horas, com arbitragem do árbitro Margarida e transmissão pelo YouTube da Rádio Transamérica pelo canal do JJFTV.

Para o público que desejar acompanhar, o ingresso será a doação de um brinquedo. Todos os brinquedos serão destinados a Funcap.

Serviço:

Jogo das Estrelas

Local: Ligga Arena

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: A partir das 8 horas.