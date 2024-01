ALEP homenageia seleção paranaense campeã das Favelas

Por iniciativa do primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (foto), o Poder Legislativo vai homenagear a seleção paranaense bicampeã da etapa nacional da Taça das Favelas. O título foi conquistado no último sábado (13) no Estádio Canindé, em São Paulo, com uma vitória por 2 a 1 sobre a seleção do Espírito Santo. O deputado apresentou requerimento de voto de congratulações à equipe pela conquista.

“O esporte é uma das principais ferramentas de inclusão à disposição da sociedade e a Taça das Favelas exerce muito bem esse papel, colocando nossos jovens atletas para jogarem nos principais estádios do Paraná e do país, com transmissão ao vivo e oportunidade para mostrarem seu talento. E a equipe do Paraná, mais uma vez, se destacou, conquistando o bicampeonato de forma invicta, elevando o nome de nosso estado. Por isso a Assembleia Legislativa do Paraná, a casa do povo paranaense, parabeniza, oficialmente, nossos campeões”, comentou Alexandre Curi. “Em fevereiro, quando as sessões legislativas forem retomadas, traremos nossos jogadores e comissão técnica ao Plenário da Casa, para receber essa justíssima homenagem”.

O time paranaense masculino foi formado por jogadores que se destacaram na etapa estadual, que reuniu mais de 11 mil atletas (meninos e meninas) de 200 comunidades e foi vencida, entre os homens, pela equipe de Tanguá, de Almirante Tamandaré (PR). Na primeira fase do torneio nacional, a seleção do Paraná venceu Rio Grande do Sul, Paraíba e Bahia.

Nas quartas de final, ganhou novamente dos baianos. Na semifinal, eliminou o Rio de Janeiro para chegar à decisão contra os capixabas e reconquistar o título, repetindo o feito do torneio do ano passado.

Na competição feminina, a equipe paranaense foi até as quartas-de-final, sendo superada pelo Rio de Janeiro, que acabou conquistando o torneio.

Organizada pela Central Única das Favelas, a Taça das Favelas é a maior competição entre comunidades do mundo e realiza desde 2022 uma edição nacional com as seleções reveladas por cada etapa estadual.