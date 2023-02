Atletas siqueirenses vão participar de corrida em Tomazina

De Moutain Bike e pedestre neste domingo

A prefeitura de Tomazina, através do Departamento de Esportes, realiza neste domingo 26, a 2ª etapa da Copa Norte de Moutain Bike e simultaneamente a corrida de pedestrianismo.

Os atletas da Moutain Bike vão largar as 8h30 nas categorias Light com percurso de 20 quilômetros, Sport 35 quilômetros e a PRO será disputada em percurso de 50 quilômetros. Já a corrida de pedestre categoria geral parte as 7h30 em percurso de 6 quilômetros e a Kids com 3 quilômetros terá largada as 9h00.

A organização vai cronometrar eletronicamente todos os resultados e os atletas terão apoio de ambulância durante o percurso, distribuição de isotônicos, cereais, frutas, e hidratação em pontos estratégicos. Já a categoria Ciclo Turismo poderá ser disputada nas categorias Light e Sport.

O evento conta com a Participação de atletas e várias regiões do Paraná. Do município de Siqueira Campos, vão participar atletas em todas as categorias, entre elas a corredora de média distância Lourdes Euzébio, que vem colecionando medalhas em suas participações. A atleta que corre ostentando a bandeira de Siqueira Campos fez bonito na Corrida Internacional de São Silvestre de 2022 em São Paulo(Agência Criativa).